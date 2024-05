Intervenție brutală a poliției din Washington: evacuare violentă a unei tabere propalestiniene, situată în apropierea Casei Albe

Poliţia capitalei Statelor Unite a dispersat miercuri o tabără propalestiniană la Universitatea George Washington, ultima evacuare dintr-o serie a unor campusuri americane, zguduite de manifestaţii care cer oprirea Războiului din Fâşia Gaza, relatează AFP, citat de news.ro.

Forţele de ordine de la Washington, care au avut iniţial reticenţe faţă de ideea de a interveni, potrivit presei americane, au acţionat în ziua în care primăriţa şi şefa poliţiei din oraş urmau să fie audiate în Congres în acest subiect.

Audierea a fost anulată.

Alesul republican James Comer s-a felicitat că poliţia a evacuat ”manifestanţi antisemiţi şi în afara legii”.

Invers, aleasa democrată de origine palestiniană Rashida Tlaib a criticat operaţiunea poliţiei şi i-a avertizat atât pe oficialii democraţi, cât şi repiblicani că nu pot ”să scape de această nemulţumire tot mai mare prin arestări”.

Adunările au reaprins dezbaterea, deja foarte tensionată în America de la începutul războiului, pe tema libertăţii de exprimare, antisionismului şi a ceea ce constituie antisemitism.

Studenţi propalestinieni spun că universităţile lor şi clasa politică folosesc acuzaţia de antisemitism pentru a pune căluş apărătorilor civililor din Fâşia Gaza, în timp ce mai mulţi aleşi îi acuză de aţâţarea unui discurs al urii şi violenţei împotriva evreilor.

MAŞINĂ DE GUNOI

Miercuri devreme, împrejurimile Universităţii George Washington (GW), aflată în centrul capitalei, în apropiere de Casa Albă, au fost încercuite de poliţie.

Police began clearing a pro-Palestinian encampment at George Washington University early Wednesday and made several arrests, authorities said, hours before the mayor and police chief were set to testify on Capitol Hill about why they had previously declined to take action.

Lucrători au târât corturile ocupate de către protestatari către o maşină de colectarea gunoiului, iar strada era spălată cu apă.

Şefa Poliţiei din Washington, Pamela Smith, a justificat evacuarea prin constatarea unei ”escaladări” în ultimele zile. Ea a spus că ”obiecte susceptibile să fie folosite ca arme defensive şi ofensive erau pe cale să fie adunate”.

The encampment at George Washington University has been cleared by the Metropolitan Police Department. Police went in around 3:30 am.



37 adults and 1 juvenile arrested.



4 arrests for assault of a police officer.



Everyone charged with unlawful entry.

Treizeci şi trei de persoane au fost arestate, iar poliţia a folosit spray cu piper, a adăugat ea.

BREAKING: Police finally cleared the camp at George Washington University early this morning.



Here they are pepper spraying some of the protestors:

Poliţiştii au intervenit către ora locală 4.00 (11.00, ora României), potrivit publicaţiei studenţeşti GW Hatchet, care a publicat imagini de la confruntare, în care un tânăr se spăla pe ochi cu apă.

În conferinţa de presă a lui Rashida Tlaib, o studentă a acuzat poliţia de faptul că a trimis ”mai mulţi manifestanţi la urgenţe”.

”AMENINŢAREA”

”Poliţia poate evacua (tabăra) (...). Oamenii vor reveni imediat”, a declarat AFP, în faţa universităţii, Hanaan, în vârstă de 21 de ani, o srudentă la GW care a participat la manifestaţii propalestiniene şi care nu a dorit să-şi dezvăluie numele de familie.

Şefa poliţiei a avertizat în faţa presei că forţele de ordine nu vor permite ca o nouă tabără să fie instalată la faţa locului.

”Speakerul” republican al Camerei Reprezentanţilor Mike Johnson şi-a exprimat bucuria faţă de dispersarea acestei tabere pe care a castalogat-o drept ”pro-Hamas” şi şi-a exprimat regretul că fost necesară ”ameninţarea” primarului cu o audiere în Congres ”pentru asigurarea securităţii studenţilor evrei ai Universităţii George Washington".

Campusurile americane sunt zguduite de mai multe săptămâni de manifestaţii împotriva războiului purtat de Israel în Fâşia Gaza.

Războiul a fost declanşat în octombrie de un atac în sudul Israelului al mişcării palestiniene Hamas.

În întreaga Americă, forţele de ordine au fost chemate de către directori de universităţi să desfiinţeze tabere şi să disloce manu militari manifestanţi.

Preşedintele Joe Biden anunţa săptămâna trecută că ”ordinea trebuie să prevaleze” în campusuri, dar că nu se pune problema ”reducerii oamenilor la tăcere”.

El s-a angajat marţi să lupte împotriva unei creşteri ”redutabile” a antisemitismului.