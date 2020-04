Interviu cu înotătorul Robert Glinţă: 'În fiecare dimineaţă, mă trezesc cu gândul la medalia de aur'

Înotătorul Robert Glinţă a declarat într-un interviu, pentru AGERPRES, că se pregăteşte pe uscat în propriul living pentru a diminua cât mai mult regresul cauzat de absenţa antrenamentelor în bazin, obiectivul său pentru Jocurile Olimpice din 2021 fiind câştigarea unei medalii de aur.

Calificat încă din luna mai a anului trecut la Jocurile Olimpice de la Tokyo, fiind primul sportiv român care şi-a asigurat biletul către Tokyo, Glinţă speră ca prin pregătirea pe care o face acum, cu ajutorul unui ergosimulator cu care imită mişcările din bazin, să atragă de partea sa toată această schimbare din lumea sportivă mondială cauzată de pandemia de COVID-19, potrivit Agerpres.ro.

Sportivul român a vorbit şi despre iniţiativa preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, care şi-ar dori ca statul să-i declare de interes naţional pe sportivii calificaţi la Jocurile Olimpice, spunând că în anumite condiţii de siguranţă este oricând dispus să reînceapă pregătirea centralizată.

Robert Glinţă a afirmat că este prieten cu cei 8 înotători maghiari care au fost depistaţi pozitiv cu coronavirus, în urma participării la un stagiu de pregătire în Thailanda.

AGERPRES: Cum eşti, cum suporţi perioada asta în care deplasările sunt interzise?

Robert Glinţă: Sunt bine, sănătos, sunt acasă, cu părinţii mei, lângă Piteşti, avem o casă lângă Valea Ursului. Eu în mod obişnuit îmi desfăşor activitatea la Izvorani şi stau cu chirie în Bucureşti, dar cum a fost interzisă orice activitate în spaţiu închis şi nu numai, am venit acasă. Nu mai avea rost stau degeaba acolo. Tatăl meu este şi cel care se ocupă cu pregătirea mea fizică, face parte din echipa mea. Şi e numai bine că am venit acasă, pentru că putem să facem în continuare exerciţii pe uscat pentru a-mi menţine condiţia fizică cât mai bine posibil.

AGERPRES: Ce înseamnă pentru tine pregătirea pe uscat, practicând un sport în care ai nevoie de apă?

Robert Glinţă: Este destul de variată. În fiecare zi lucrez pe un ergosimulator şi înot pe uscat practic. Mă pun pe burtă pe o placă mobilă, în capăt este un simulator, cum sunt şi cele care simulează mişcarea pentru canotaj. Numai că eu am două cabluri de care trag individual şi pot să simulez toate stilurile, crawl (liber), spate, fluture şi aşa mai departe. Am aparatul în living, că e destul de mare, acolo mă antrenez. E important să-mi menţin cumva simţul apei, chiar dacă nu mai intru în apă. Aşa măcar în fiecare zi lucrez cu aparatul ăsta. Şi în fiecare zi intervine pregătirea fizică generală, cu 40 de minute de alergare, în afara locuinţei, dacă este cald afară, pentru că avem şansa să fie foarte aproape de o pădure şi e pustiu, suntem departe de orice contact uman. Şi mai fac pregătire fizică cu intervale cu intensitate foarte mare, flotări, extensii, diverse exerciţii.

AGERPRES: Şi cât te antrenezi pe zi în această perioadă?

Robert Glinţă: Păi în total ajung la trei ore pe zi. Am câte două antrenamente pe zi, dimineaţa lucrez o oră pe acest ergosimulator.

AGERPRES: Poate suplini acest aparat pregătirea în bazin?

Robert Glinţă: Categoric, nu. Nimic nu se compară cu un antrenament în mediul acesta neobişnuit care este apa. Eu cu acest aparat, în această perioadă încerc pe cât posibil să reduc costurile negative ale absenţei antrenamentelor în apă. Încerc să-mi menţin condiţia fizică şi să încerc pe cât de mult posibil să nu-mi pierd ritmul de înot, simţul apei. Noi aşa numim coordonarea asta pe care o dobândim zi de zi, simţul apei, care este crucial pentru noi, înotătorii. Dar chiar dacă acest aparat nu înlocuieşte un antrenament propriu-zis, mă ajută cât de cât să nu pierd memoria musculară a mişcării pe care o fac în apă. Despre asta e vorba. Încerc să reduc cât mai mult posibil regresul, pentru că există cu siguranţă, nu numai la mine, ci la toţi sportivii. Aşa că dacă voi putea să îl reduc la minim cu pregătirea pe care o fac în această perioadă, atunci când îmi voi relua pregătirea specifică în bazin, sper că nu voi avea mult de recuperat până în punctul în care eram când eram înainte să înceapă toată această nebunie.

AGERPRES: Bănuiesc că eşti pus la punct cu noutăţile în ceea ce îi priveşte pe adversarii tăi, ce crezi, îţi lipseşte ceva comparativ cu ei?

Robert Glinţă: Din câte ştiu eu, marea majoritate a înotătorilor de talie mondială, chiar şi campioni olimpici, sunt de asemenea izolaţi în casă şi nu au cum să se pregătească în bazin. Mai sunt pe alocuri câţiva care dispun de un bazin, aceia sunt norocoşii-norocoşilor, dar riscă pe pielea lor, nu ştiu ce să zic. Dar în rest, toţi sunt izolaţi şi încearcă să facă pregătire fizică la domiciliu, dar cu acest ergosimulator pot să mă consider norocos faţă de ceilalţi. Este proprietatea federaţiei, m-au sfătuit să-l iau la mine ca să mă folosesc de el, pentru că acolo stătea degeaba. Este meritul federaţiei că am acest aparat.

AGERPRES: Am văzut că 8 sportivi din lotul naţional de nataţie al Ungariei au fost depistaţi pozitiv cu COVID-19, îi cunoşteai?

Robert Glinţă: Cred că toată lumea trebuie să ţină cont de aceste măsuri destul de stricte, dar bine întemeiate, în aceeaşi măsură, fie că sunt sportivi sau nu. Virusul nu cred că face vreo diferenţă. Aceşti sportivi maghiari sunt în marea majoritate prieteni foarte buni cu mine, ne ştim foarte, foarte bine. Din câte ştiu au fost în pregătire centralizată în Thailanda înainte de această nebunie şi când s-au întors în ţară au intrat direct în autoizolare, deci nu au mai stat unii lângă alţii. Deci nu se ştie care a fost mediul de transfer. Deci nu merită să riscăm, să ne aventurăm, mai ales în pregătire.

AGERPRES: Preşedintele COSR, Mihai Covaliu, cere, după modelul altor state, ca România să-i declare de interes naţional pe sportivii calificaţi la Jocurile Olimpice, ce părere ai despre această iniţiativă?

Robert Glinţă: Mă bucur că are în vedere acest lucru, ca preşedinte al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, că ia în calcul buna pregătire a sportivilor români în vederea participării la Jocurile Olimpice, însă eu cred că va conta foarte mult felul în care va evolua această situaţie. Şi eu sunt foarte curios ce măsuri se vor lua, pentru că nu putem sta în casă 6 luni de zile, sau cât va dura această stare de urgenţă, în condiţiile în care Jocurile Olimpice vor fi anul viitor în vară. Pentru că să nu intri în bazin 6 luni este enorm şi cumva, dacă se va găsi o soluţie, va fi foarte bine. Eu mă bucur că se caută în mod activ şi cu interes şi pentru noi sportivii.

AGERPRES: Tu ai fi dispus să reîncepi antrenamentele în condiţii speciale de siguranţă, într-un mediu sigur?

Robert Glinţă: Eu personal, în condiţii de izolare şi carantinare, într-un spaţiu închis, da, aş fi dispus. Numai că nu ţine de mine, nu sunt în măsură eu să iau această decizie. Dar dacă s-ar ivi şi toată lumea ar fi de acord, să fie o decizie plauzibilă, eu aş urma această idee. Vă daţi seama că pe noi ne-ar avantaja să reîncepem pregătirea cât mai curând posibil. Dar depinde şi de măsurile de siguranţă luate.

AGERPRES: Cum ti se pare decizia de amânare a Jocurilor Olimpice?

Robert Glinţă: Vă daţi seama că citeam toate ştirile legate de Jocurile Olimpice şi mă aşteptam să se ia această decizie. Cred că a fost o decizie înţeleaptă ţinând cont de condiţiile severe la care suntem supuşi în această pandemie. Chiar dacă ne afectează în mod direct pe toţi sportivii. Eu încerc să nu mă las afectat de toată treaba asta, chiar dacă se va reseta obiectivul ca şi timp, pentru mine mentalitatea rămâne aceeaşi şi încerc să profit de acest an de pregătire în plus.

AGEPRES: Crezi că eşti avantajat de această amânare?

Robert Glinţă: Eu voi încerca pe tot posibilul să fie în avantajul meu toată această schimbare. Pentru că aşa cum eu am parte de acest reset, foarte mulţi sportivi de talie mondială au parte de acelaşi reset, şi este într-un fel un avantaj de a pleca de la egal la egal în ceea ce priveşte începutul pregătirii şi strategia pentru Jocurile Olimpice. Aşa că eu mă văd, nu într-un oarecare avantaj, dar pot vedea această situaţie în favoarea mea raportându-mă la rezultatele de la Tokyo. Sunt optimist.

AGERPRES: Mi-ai vorbit de obiectivele pe anul acesta, care au fost date peste cap, te-ai gândit la o strategie pentru anul acesta?

Robert Glinţă: Încă nu am bătut nimic în cuie, rămâne să stabilim împreună cu antrenorii mei. Ştiu că foarte multe competiţii din a doua parte a acestui an au rămas încă în picioare, cum ar fi Campionatul Mondial în bazin scurt, aşa că imediat ce vom fi lăsaţi să reîncepem pregătirea, vom începe nu foarte tare, ca să nu intrăm în supra antrenament, dar vom merge pe capacitate maximă, să recuperăm într-un timp cât mai scurt ceea ce s-a pierdut şi apoi să urmărim şi evoluţia pregătirii. Deci nu pot spune că am obiective setate nici de timp, nici de medalie la campionatele care vor urma, dar voi încerca să ajung într-un timp cât mai scurt la nivelul la care eram. Cam asta e mentalitatea.

AGERPRES: Crezi că pauza asta de la antrenamente mai poate fi recuperată?

Robert Glinţă: Sigur că da. Acum depinde foarte mult de cât de lungă va fi această pauză, dar cu siguranţă voi putea ajunge cel puţin la nivelul la care era înainte de această nebunie. Eu nu sunt foarte stresat şi nu-mi fac foarte multe griji în privinţa rezultatului pe care mi-l doresc la Jocurile Olimpice, mai ales că au fost decalate cu un an de zile. Şi e timp suficient pentru mine, având în vedere nivelul la care mă situez.

AGERPRES: Nu pot să nu te întreb care este rezultatul pe care ţi-l doreşti la Jocurile Olimpice?

Robert Glinţă: Păi, sincer să spun obiectivul meu personal este medalia de aur. Eu în fiecare dimineaţă mă trezesc cu gândul la medalia de aur şi mereu la antrenamente mă raportez doar la medalia de aur. Am ajuns la concluzia că este modalitatea cea mai bună de a mă motiva şi a extrage o sursă inepuizabilă de energie pentru a reuşi să dau tot ce am mai bun în fiecare zi al antrenamente. Pentru că până la urmă despre asta este vorba, şi aşa se câştigă o medalie, punând cărămidă cu cărămidă la antrenament. Raportându-mă mereu la medalia de aur, voi încerca să obţin mereu cel mai bun rezultat posibil, indiferent care va fi până la urmă, pentru că nu pot să prezic nimic şi nu pot să promit nimic. Mai ales că şi ceilalţi înotători sunt pregătiţi bine. Dar având această mentalitate încerc să nu mă las mai prejos şi să dau tot ce am mai bun. Deci obiectivul personal acesta este.

AGERPRES: Care ar fi mesajul tău pentru oameni în această perioadă?

Robert Glinţă: Păi nu pot să nu le transmit să ia toate măsurile de precauţie ca să fie în siguranţă, să păstreze distanţa socială şi să privească cu compasiune ceilalţi oameni, să reuşim să ne ajutăm unii pe alţii, să trăim în mai multă armonie, să nu mai fie atâta răutate. Şi vom reuşi dacă vom avea mai multă compasiune, aşa cum am văzut de altfel în ultima perioadă. Încerc şi eu să încurajez acest comportament, pentru că numai lucruri frumoase pot ieşi din asta.