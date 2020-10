Inundații în India - Cel puțin 94 de persoane și-au pierdut viața

Inundaţiile declanşate de ploile torenţiale care au afectat regiuni din sudul şi vestul Indiei au provocat decesul a cel puţin 94 de persoane şi au distrus numeroase drumuri, locuinţe şi culturi agricole, au anunţat vineri autorităţile, citate de agenţia DPA.

Statul sudic Telangana a fost cel mai afectat de episodul neobişnuit de precipitaţii şi inundaţii, autorităţile anunţând că cel puţin 50 de persoane au murit începând de marţi în incidente asociate condiţiilor meteorologice nefavorabile.Ploile torenţiale au distrus în special culturi de orez şi bumbac, dar şi căi rutiere şi locuinţe de pe teritoriul Telangana. Pagubele au fost estimate la aproximativ 60 miliarde de rupii (820 de milioane de dolari).

Citește și: Raed Arafat anunță pericolul de pe stradă: 'Avem persoane pozitive care poate că nici ele nu știu că sunt bolnave'



Cantităţile de precipitaţii sub formă de ploaie care au căzut marţi în doar câteva ore sunt considerate fără precedent şi sunt cele mai însemnate înregistrate în ultimii 104 ani într-o singură zi în Hyderabad, capitala statului Telangana.



În metropola Hyderabad, important centru tehnologic din India, unde se află birourile unor importante companii din domeniul IT precum Microsoft, Amazon şi Facebook, au murit 31 de persoane.



Viaţa de zi cu zi a fost perturbată în Hyderabad după ce drumurile au fost inundate, iar vehiculele au fost luate de apă în mai multe cartiere. Situaţia a revenit la normal, apele retrăgându-se până vineri dimineaţă, notează DPA.



Telangana şi statele învecinate Andhra Pradesh şi Maharashtra au fost afectate de ploi torenţiale provocate de un sistem depresionar din zona Golfului Bengal, potrivit meteorologilor.



Autorităţile guvernamentale din Andhra Pradesh au confirmat 15 decese, iar un reprezentant al serviciului pentru situaţii de urgenţă din statul vestic Mahrashtra, Kishor Nimbalkar, a declarat că 29 de persoane şi-au pierdut viaţa din cauza unor clădiri prăbuşite, electrocutări şi înec în râurile ieşite din albie.



Sezonul musonic din India, care are loc din iunie până la începutul lunii octombrie, a făcut deja în acest an numeroase victime şi pagube materiale. Peste 1.030 de persoane şi-au pierdut viaţa în incidente asociate ploilor între luna iunie şi jumătatea lunii septembrie, conform Ministerului de Interne.