Ioan Hora l-a impresionat pe Dică - Va fi foarte greu ca Hora să mai iasă din echipă

Fostul antrenor al echipei FCSB, Nicolae Dică, a vorbit la superlativ de marcatorul dublei în victoria roș-albaștrilor în fața Universității Craiova, scor 3-2. Atacantul Ioan Hora, venit în această iarnă la vicecampioana României, l-a cucerit pe tehnician, care l-a comparat cu Alibec și Gnohere, potrivit mediafax.

"Alibec nu ajungea în careu. Hora face treaba asta. Se duce, e mereu în gura porţii. Nu e un jucător care să iasă la combinaţii foarte mult, dar face şi treaba asta.

Va fi foarte greu ca Hora să mai iasă din echipă, dar e posibil să vină şi un moment în care să nu-i iasă. Dar trebuie să ai răbdare cu el, pentru că e genul de atacant cu care poţi face treabă. E un atacant diferit de Gnohere.

Eu am înţeles că deja s-a luat decizia să-l vândă pe Gnohere. Dacă reuşesc acum, e un lucru bun şi pentru el, şi pentru club, pentru că are o vârstă. Dacă ne uităm la ce joacă Hora, putem spune că are cine să-l înlocuiască pe Gnohere. M-a surprins plăcut, îmi place ce am văzut la el până acum", a declarat Nicolae Dică, la Telekom Sport.

FCSB a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, scor 3-2, echipa Universitatea Craiova, în etapa a 25-a a Ligii 1. Două dintre golurile vicecampioanei au fost marcate de Ioan Hora, care a ajuns la trei reuşite, în trei apariţii la FCSB.