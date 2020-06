Ioana Constantin cere dreptate pentru victimele mineriadelor: Ion Iliescu și ai lui nu au plătit nici azi pentru acele zile pline de sânge

Secretarul gerneral adjunt al PMP, Ioana Constantin, cere drptate pentru victimele mineriadelor și aduce în discuție și doserele Revoluției, Colectiv și 10 august într-o postare pe pagina sa de socializare.

„DREPTATE și ADEVĂR pentru victimele mineriadelor! Ion Iliescu și ai lui nu au plătit nici azi pentru acele zile pline de sânge, cruzime și barbarism.

13-15 iunie au fost zile cumplite, când libertatea și demnitatea au fost călcate la propriu sub bocancii și bâtele minerilor. Tineri, studenți, profesori, oameni liberi, femei și bărbați de toate vârstele, au fost torturați cu bestialitate, bătuți, uciși la comanda comuniștilor lui Ion Iliescu. A fost întuneric în primele luni ale primului an de după căderea comunismului. A fost întuneric și mult sânge. Pentru sănătatea societății noastre, pentru sănătatea României avem nevoie de o decizie finală în instanță. Atunci, în iunie 1990 a început și exodul românilor în străinătate. Comuniștii lui Ion Iliescu au strivit sub bocanci libertatea și au păstrat puterea, așa cum la zeci de ani distanță mai fac prin manipulare și inducerea fricii. Mărturiile victimelor mineriadelor sunt greu de ascultat, sunt cutremurătoare, dar arată un trecut la care nu avem voie să ne întoarcem. Libertatea nu se negociază. Iar în acele zile libertatea și adevărul au fost învinse de manipulare și comunism. Ura față de libertate, față de oameni, față de adevăr au fost atunci mai puternice.

Țara aceasta are obligația să facă DREPTATE în dosarul mineriadelor. Nu vom reuși să avem o societate complet sănătoasă până nu vom face lumină în dosare fundamentale: Revoluție, Mineriade, Colectiv, 10 august.” a postat IoanaConstantin.