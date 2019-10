Iohannis- Firea, tandem neasteptat (SONDAJ CURS - Topul Increderii)

Topul increderii in liderii politici este dominat de tandemul Klaus Iohannis – Gabriela Firea, care sunt creditati de cel mai recent sondaj CURS cu 34%, respective 33%.

Presedintele si Primarul general ii surclaseaza pe ceilalti politicieni, facandu-ne sa ne intrebam cum ar fi aratat o finala prezidentiala cu cei doi in prim plan. Pe locurile urmatoare in topul increderii se situeaza Mircea Diaconu, Rares Bogdan si Viorica Dancila cu putin peste 20%.

Se poate astfel observa ca exista o legatura directa intre nivelul de incredere si intentia de vot, Viorica Dancila si Mircea Diaconu numarandu-se printre candidatii care aspira cu sanse reala la intrarea in cel de-al doilea tur doi al prezidentialelor. Totodata, se remarca un potential de crestere important la candidatii relativ necunoscuti in urma cu doar cateva luni care, in ciuda unui nivel inca incomplet al notorietatii, au urcat semnificativ in topul increderii.

Relevanti in acest sens sunt Ramona Ioana Bruynseels (ajunsa in topul increderii desi 37% dintre romanii inca nu o cunosc) si Teodor Paleologu (necunoscut pentru 14% dintre cei intervievati de sociologi).