Iohannis nu vrea să aleagă între SUA şi UE: 'Până şi ideea aceasta este profund toxică şi contraproductivă' (VIDEO)

Preşedintele Klaus Iohannis ţine să dea o replică "anumitor persoane" din România care ar încerca să inducă ideea că ţara noastră ar trebui să aleagă între SUA şi UE. Întrebat ce părere are despre declaraţiei lui Donald Tusk, care a afirmat că UE nu mai are nevoie de duşmani cu un prieten precum SUA, Iohannis a comparat relaţia SUA-UE cu relaţiile dintr-o familie.

"Daţi-mi voie să repet ceva ce am spus de mai multe ori şi cred că este important să nu uităm. Politica exetrnă a României se bazează pe trei piloni: parteneriatul strategic cu SUA, apartenenţa la NATO şi apartenenţa la UE. În acest context am subliniat de foarte multe ori că relaţie bună, trasatlantică este vitală. Credeţi-mă că am fost mulţumit, ca să nu spun bucuros, aseară, când am constatat că majoritatea liderilor europeni aşa văd lucrurile. Deci noi nu intrăm într-o logică de adversitate cu SUA. Sunt un partener extrem de important pentru noi. Dar aşa cum într-o familie mai apar neînţelegeri, aşa şi între parteneri se întâmplă să apară sincope. Asta nu înseamnă că renunţăm la relaţia de parteneriat cu SUA sau că renunţă cineva la UE. Nu. O astfel de abordare ar fi fundamental greşită", a declarat Klaus Iohannis.

"În acest context, daţi-mi voie să spun că îmi displace profund că sunt anumite persoane în România care încearcă să inducă ideea că trebuie să alegem, cică, între SUA şi Europa. Nimic mai fals. Până şi ideea aceasta este profund toxică şi contraproductivă. Noi, românii, am ales şi SUA şi UE. Nu ne-a obligat nimeni la aceste lucruri. A fost strict voinţa noastră şi aşa vom merge mai departe. Acest lucru va fi discutat şi răsdiscutat şi vom reuşi să lămurim împreună problemele pe care le avem", a mai precizat preşedintele.

