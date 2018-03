Ionuţ Lupescu şi-a înregistrat oficial candidatura la FRF

Fostul internaţional Ionuţ Lupescu a anunţat că şi-a înregistrat oficial, marţi, candidatura la preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal. "Am pornit pe acest drum ştiind că voi fi jignit şi atacat. Eu nu voi vorbi despre ei, ci despre soluţii manageriale", a declarat el, referindu-se la "serialul" dezvăluirilor făcute de actualul şef de la casa Fotbalului, Răzvan Burleanu, despre ilegalităţi ce ar fi fost comise de Lupescu în perioada în care era director general al FRF.

"Dragi prieteni, azi am depus, la sediul FRF, documentele necesare pentru a intra oficial în competiţia pentru funcţia de preşedinte. Pentru mine această competiţie trebuie să genereze o ofertă de programe, idei şi soluţii mai bune pentru viaţă fotbalului românesc şi pentru naţionala României. Am pornit pe acest drum ştiind că voi fi jignit şi atacat. Eu nu voi vorbi despre ei, ci despre soluţii manageriale învăţate atât că sportiv, cât şi în cel mai înalt for european de fotbal, UEFA. În discuţiile faţă în faţă cu persoanele abilitate să voteze la viitoarele alegeri vorbesc exclusiv despre soluţii. Vă mulţumesc pentru susţinerea pe care mi-aţi arăt-o şi vă asigur că voi rămane la fel de decent şi serios că şi atunci când reprezentam România în calitate de sportiv!", a scris Lupescu, pe contul său de Facebook, conform News.ro.

La alegerile din 18 aprilie pentru preşedinţia FRF şi-au anunţat candidatura Răzvan Burleanu, Ionuţ Lupescu şi fostul fotbalist Marcel Puşcaş.