Ionuț Moşteanu: USR susţine cota unică / Florin Cîțu și Marcel Ciolacu se ţin de bambilici fiscal la televizor

USR susţine categoric cota unică, a declarat luni purtătorul de cuvânt al partidului, Ionuţ Moşteanu.

"Auzim diverse declaraţii despre impozitarea veniturilor. Şi vrem să fie foarte clar: USR susţine categoric cota unică", a spus Moşteanu, lider al grupului USR din Camera Deputaţilor.

Acesta a remarcat "neînţelegerile" dintre cei doi lideri ai coaliţiei de guvernare pe subiecte care au legătură cu fiscalitatea. Potrivit lui Moşteanu, acest aspect creează "imaginea unei guvernări incoerente, sperie companiile şi creează dificultăţi" populaţiei.

"Inflaţia este scăpată de sub control şi domnii Cîţu şi Ciolacu se ţin de bambilici fiscal la televizor. Asta vedem în fiecare zi. Am văzut şi azi declaraţii noi ale domnului Cîţu. Le cerem să se pună de acord şi să dea predictibilitate, pentru că România are nevoie de predictibilitate. Mediul de business are nevoie de predictibilitate. Oamenii trebuie să ştie ce se întâmplă cu Ministerul Finanţelor, cu banii lor, cu banii din bănci. Şi pentru asta credem că e nevoie ca ministrul Câciu să vină să dea nişte explicaţii în Parlament", a mai precizat Moşteanu.