Iranul s-a zguduit din temelii: 24 de cutremure într-o noapte. Două au făcut prăpăd

Cel puțin cinci persoane au fost ucise și 49 rănite în urma unui cutremur cu magnitudinea 6,1, produs în sudul Iranului, sâmbătă dimineață, a anunțat presa de stat. Zona a fost lovită la scurt timp și de două seisme puternice cu magnitudinea de până la 6,3, potrivit Reuters.

Aproximativ 24 de cutremure, dintre care două cu magnitudinea de 6,3 și 6,1, au urmat cutremurului de la ora locală 2 dimineața, care a distrus satul Sayeh Khosh, în apropiere de coasta Golfului Iranului, în provincia Hormozgan. Cel mai recent cutremur a avut loc în jurul orei 8 dimineața, au declarat oficialii pentru televiziunea de stat, citată de Reuters, informează News.ro.

„Toate victimele au murit în primul cutremur și nimeni nu a fost rănit în următoarele două cutremure puternice, deoarece oamenii erau deja în afara caselor lor”, a declarat Foad Moradzadeh, guvernatorul țării Bandar Lengeh, citat de agenția de știri de stat IRNA.

Purtătorul de cuvânt al serviciilor de urgență, Mojtaba Khaledi, a declarat pentru televiziunea de stat, că jumătate dintre cele 49 de persoane rănite au fost externate din spitale.

Oficialii au declarat că operațiunile de căutare și salvare s-au încheiat.

Saeid Pourzadeh, de la grupul operativ de criză de pe insula Kish, a declarat că transportul maritim și zborurile din Golf nu au fost afectate de cutremure.

Televiziunea de stat a declarat că 150 de cutremure și tremurături au lovit vestul Hormozganului în ultima lună.

Linii majore de falii geologice traversează Iranul, care a suferit mai multe cutremure devastatoare în ultimii ani.

În 2003, un cutremur cu magnitudinea 6,6 în provincia Kerman a ucis 31.000 de persoane și a distrus orașul antic Bam.

