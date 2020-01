Islandeza Hildur Guðnadóttir, creatoarea muzicii din 'Joker', prima femeie care câștigă solo Globul de Aur pentru coloană sonoră

Islandeza Hildur Guðnadóttir, care a câștigat Globul de Aur pentru cea mai bună coloană sonoră originală pentru soundtrack-ul peliculei „Joker”, este prima femeie din istorie care obține acest premiu în calitate de compozitor solo, arată Variety, anunță MEDIAFAX.

În afara ei, singura femeie care a mai câștigat un Glob de Aur pentru coloana sonoră a unui film este Lisa Gerrard, care a obținut premiul alături de Hans Zimmer în 2000 pentru filmul „Gladiatorul / The Gladiator”, iar ultima femeie care a fost nominalizată a fost Karen O, care a scris alături de Carter Burwell, în 2009, coloana filmului "Tărâmul monștrilor / Where the Wild Things Are".

De curând, Hildur Guðnadóttir a mai câștigat un premiu Emmy pentru soundtrack-ul miniseriei „Cernobîl/ Chernobyl”, iar criticii muzicali se așteaptă ca ea să câștige și un premiu Oscar datorită compozițiilor sale pentru filmul "Joker".

Guðnadóttir este nominalizată cu „Joker” și cu ”Chernobyl” la Premiile Societății Compozitorilor și Liriciștilor.

"Am rămas fără cuvinte! Este de necrezut!", a spus ea, acceptând Globul de Aur. „Îi mulțumesc lui Todd Phillips pentru că m-a invitat în călătoria vieții mele, pentru toată încrederea și deschiderea lui către propunerile și viziunea mea.

„A fost un an frumos”, a spus ea despre munca sa la ”Chernobyl” și la ”Joker”. „Este incredibil să obții premii pentru două lucrări diferite într-un timp atât de scurt. Au fost proiecte atât de diferite și atât de cuprinzătoare", a încheiat ea.

Filmul "Joker" își concentrează acțiunea originală și nemaivăzută până acum pe marile ecrane în jurul unuia dintre cele mai controversate personaje negative din universul DC Comics. Cu o viziune amplă și complexă, Phillips explorează traiectoria lui Arthur Fleck, interpretat de Phoenix, un individ ignorat de societate, cu o personalitate imprevizibilă, care nu poate fi inclus în niciun stereotip. Ce se obține este un studiu de personaj disprețuit de societate care devine nu doar un sumbru caz social, ci și o poveste fascinantă.