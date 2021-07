Iván Sztojka, criminalul Marian Cozma, a fost iar condamnat pentru alte infracţiuni, după ce fusese eliberat

Una dintre persoanele vinovate pentru moartea fostului handbalist Marian Cozma a fost condamnată de Tribunalul din Székesfehérvár la opt ani şi şase luni de închisoare pentru trafic de fiinţe umane şi spălare de bani în formă continuă. Bărbatul este recidivist, iar sentinţa nu este definitivă, a transmis instanţa agenţiei ungare de presă MTI.

Potrivit unor informaţii de presă, este vorba despre un bărbat care în 2009 a fost implicat în altercaţia în urma căreia handbalistul Marian Cozma şi-a pierdut viaţa. În comunicat se arată că inculpatul Iván Sztojka a mai fost privat de libertate, iar de la eliberarea sa din închisoare, acesta nu a avut venituri legale şi regulate. Astfel, acesta a contactat partea vătămată din cadrul procesului – o persoană pe care o cunoştea şi care lucra ca prostituată – şi i-a luat acesteia veniturile. Alţi doi inculpaţi din cadrul dosarului l-au ajutat pe Sztojka cu tranzacţii realizate prin intermediul unor carduri bancare, conform hirado.hu.

În plus faţă de condamnarea la opt ani şi şase luni de închisoare, Tribunalul Székesfehérvár i-a aplicat inculpatului principal o interdicţie de participare la viaţa publică. S-a dispus, de asemenea, confiscarea averii sale – până la suma de 1,399 de milioane de forinţi (3950 de euro), precizându-se, totodată, că Sztojka nu poate fi eliberat condiţionat. Ceilalţi doi inculpaţi din dosar au fost găsiţi vinovaţi de spălare de bani în formă continuă, fiind condamnaţi la câte un an de închisoare, cu trei ani de încercare. Din lipsă de probe, un al patrulea inculpat a fost achitat de sub acuzaţia de spălare de bani în formă continuă.

Potrivit comunicatului instanţei, sentinţa nu este definitivă. Până la încheierea procedurii din cea de-a doua instanţă, inculpatul rămâne în arest – însă pentru o perioadă care nu poate depăşi durata pedepsei de privare de libertate ce i s-a aplicat de prima instanţă.