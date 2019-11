Actrița și cântăreața Jennifer Lopez spune că a acceptat să lucreze gratuit pentru lungmetrajul "Hustlers: Striptease pe Wall Street/ Hustlers", de Lorene Scafaria, pe care l-a și produs, potrivit etonline.com, potrivit Mediafax.

"Nu am primit o sumă mare de bani pentru Hustlers", a spus artista în vârstă de 50 de ani, într-o declarație pentru GQ.

"Am făcut filmul gratuit și l-am produs. Ca și "Jenny din vecinătate" ("Jenny from the Block", titlul unui hit al său), fac doar ceea ce îmi place", a mai spus aceasta.

"A devenit o mișcare", a explicat Lopez. "Ei știu că acum totul este despre producătoare, regizoare, scenariste, actrițe. Am văzut cum bărbații au profitat atât de mult timp de femei în cinematografie, deci este amuzat să vedem cum s-a întors roata", a explicat actrița.

Cu Constance Wu, Jennifer Lopez, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart, Cardi B și Lizzo în distribuție, filmul regizat de Lorene Scafaria urmărește un grup de foste dansatoare exotice care se ambiționează să se îmbogățească, jefuind foști clienți.

Cu rolul din acest film, lansat la începutul lunii octombrie, Jennifer Lopez a devenit una dintre favoritele la premiile Oscar de anul viitor.

Actriţă, dansatoare, cântăreaţă şi femeie de afaceri, Lopez a devenit cunoscută după ce a jucat în filmul "Trenul cu bani/ Money Train" (1995). Primul ei rol major a fost cel din drama biografică "Selena" (1997), care i-a adus un premiu ALMA şi o nominalizare la Globul de Aur. Jennifer Lopez a jucat apoi în filmul cu succes de casă "Anaconda" (1997) şi a obţinut un al doilea premiu ALMA pentru rolul din "Out of Sight" (1998), graţie căruia a devenit totodată actriţa latino-americană cel mai bine plătită din lume. Jennifer Lopez militează pentru respectarea drepturilor omului şi sprijină funcţionarea Spitalului pentru copii din Los Angeles.