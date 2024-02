'Joaca de-a șeful războiului' s-a terminat! Europa și SUA l-au taxat dur pe Macron pentru declarația controversată

"Dincolo de numărul mic de personal pe care îl avem în ţară pentru a sprijini forţele armate ale Ucrainei, nu avem niciun plan pentru o desfăşurare pe scară largă", a declarat purtătorul de cuvânt. El a adăugat în schimb că un număr mare de trupe ucrainene sunt antrenate în Marea Britanie, iar Londra sprijină Kievul cu echipamente şi provizii militare.

După o reuniune la nivel înalt pe care a găzduit-o luni la Paris, preşedintele francez Emmanuel Macron a lăsat deschisă posibilitatea ca ţările europene să trimită trupe în Ucraina, deşi a avertizat că nu există un consens în acest stadiu. "Nu există un consens în acest stadiu pentru a trimite trupe pe teren", a declarat Macron reporterilor prezenţi la Paris. "Nimic nu ar trebui să fie exclus", a adăugat însă preşedintele francez. "Vom face tot ceea ce trebuie pentru ca Rusia să nu câştige", a mai spus Macron.

De asemenea, Republica Cehă, Polonia şi Ungaria nu intenţionează să trimită trupe în Ucraina, au declarat marţi înalţi oficiali din cele trei ţări, după o reuniune desfăşurată în ajun la Paris în timpul căreia a fost formulată o astfel de opţiune pentru statele europene, informează Reuters. Totodată, potrivit EFE, Austria l-a criticat marţi pe preşedintele francez Emmanuel Macron, care a vorbit luni despre posibilitatea ca statele europene să trimită trupe în Ucraina, subliniind că "nimic nu trebuie exclus".



Întrebaţi despre afirmaţiile lui Macron, prim-ministrul ceh Petr Fiala şi omologul său polonez Donald Tusk au spus că o asemenea opţiune nu este luată în calcul de guvernele lor.



"Sunt convins că ar trebui să dezvoltăm căile de sprijin la care ne-am angajat după agresiunea Rusiei" împotriva Ucrainei, a declarat Fiala în timpul unei conferinţe de presă alături de Tusk, după o întrevedere a lor marţi, la Praga. "Cred că nu trebuie să deschidem alte metode sau căi", a adăugat Fiala, insistând că aliaţii se concentrează în prezent asupra sprijinului militar, precum şi a celui umanitar şi economic.



La rândul său, Donald Tusk a declarat că "Polonia nu plănuieşte să trimită trupe pe teritoriul Ucrainei". "Cred că ar trebui să nu facem speculaţii astăzi dacă vor exista circumstanţe care ar putea schimba această poziţie", a mai spus Tusk.



În ceea ce-l priveşte, ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a declarat că Ungaria nu este dispusă să trimită arme sau soldaţi în Ucraina. "Poziţia Ungariei este clară şi solidă: nu suntem dispuşi să trimitem nici arme, nici soldaţi în Ucraina. Războiul nu trebuie nici adâncit, nici extins, ci trebuie încheiat", a postat Szijjarto pe reţelele sociale, potrivit MTI.



În fine, într-o serie de declaraţii făcute agenţiei austriece APA, preluate de EFE, ministrul de externe austriac, conservatorul Alexander Schallenberg, a declarat marţi că ceea ce lipseşte în aceste momente este "o perspectivă diplomatică", altfel spus, căutarea unei ieşiri negociate din războiul declanşat acum doi ani de Rusia. Declaraţiile lui Macron "merg în direcţia opusă" eforturilor de a obţine pacea, a atras atenţia şeful diplomaţiei austriece.



"Este evident că ieri, la Paris, nu a existat sub nicio formă un consens asupra acestei chestiuni (...) Şi este destul de surprinzător când se iese cu o chestiune care nu are un consens şi se creează în acest mod o dezbatere de care în realitate nu avem nevoie", a criticat Schallenberg. "Mai mult, în acest conflict avem nevoie din nou de o perspectivă politică şi diplomatică. Trimiterea de trupe este de fapt un semnal în sens invers", a conchis ministrul austriac.



Prim-ministrul slovac Robert Fico, ce s-a opus ajutorului militar pentru Ucraina, a declarat înainte de reuniunea găzduită de Macron la Paris că sunt câteva state membre ale NATO şi UE care iau în considerare trimiterea de soldaţi în Ucraina pe bază bilaterală. Fico a subliniat că acest lucru va duce la escaladarea conflictului.



Un oficial al Casei Albe a declarat luni pentru Reuters că SUA nu plănuiesc să trimită trupe să lupte în Ucraina şi că nici NATO nu are intenţia de a trimite trupe în sprijinul Kievului.

Şi Rusia a reacţionat marţi la declaraţiile lui Emmanuel Macron. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a avertizat că trimiterea de trupe în Ucraina "nu ar fi în interesul" Occidentului şi ar duce "inevitabil" la o confruntare directă între NATO şi Moscova.