Jocurile Olimpice de la Paris: Sportivii se vor ospăta cu pâine proaspăt coaptă, brânzeturi selecte şi o mulţime de opţiuni vegetariene

Pâine proaspăt coaptă, brânzeturi selecte şi o ofertă largă de legume se vor număra printre mesele care le vor fi oferite sportivilor şi vizitatorilor în timpul Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024 - inclusiv, bineînţeles, mâncăruri gourmet create de renumiţi bucătari francezi, relatează AP.

Se estimează că aproximativ 40.000 de mese vor fi servite în fiecare zi în timpul JO pentru cei peste 15.000 de sportivi din 200 de ţări diferite găzduiţi în satul olimpic.

De asemenea, vizitatorii se vor putea bucura de gustări special create în diferitele locuri.

Compania franceză de servicii alimentare Sodexo Live!, care a fost selectată pentru a gestiona serviciile de catering în satul sportivilor şi în cele 14 spaţii de desfăşurare a Jocurilor de la Paris, a precizat că a creat un total de 500 de reţete, care vor fi oferite în special la restaurant pentru 3.500 de sportivi din cadrul satului, menit să fie "cel mai mare restaurant din lume".

"Bineînţeles, vor fi câteva clasice pentru sportivi, cum ar fi pastele", a declarat Nathalie Bellon-Szabo, CEO global al Sodexo Live! dar mâncarea va avea o "notă foarte franţuzească".

Sportivii vor avea, de asemenea, acces la standuri alimentare "grab and go", inclusiv unul dedicat exclusiv bucătăriei franceze gătite de chefi.

Amandine Chaignot, chef francez renumit, care conduce un restaurant şi o cafenea-bistro din Paris, a dezvăluit marţi una dintre reţetele sale bazate pe iconicul croissant.

"Am vrut ca reţeta pe care am propus-o să fie reprezentativă, dar am vrut ca sportivii să se bucure de ea în acelaşi timp", a declarat ea pentru Associated Press. "A fost destul de evident pentru mine să fac un croissant pe care să-l pot răsuci. Aşadar, ai un pic de piure de anghinare, un ou poşat, un pic de trufe şi un pic de brânză. Este atât vegetarian, cât şi în acelaşi timp apetisant."

“În fiecare zi, în timpul JO din 26 iulie-11 august, un chef de top - printre care unii distinşi cu stele Michelin - va găti în faţa sportivilor din Satul Olimpic, "pentru ca aceştia să poată discuta şi să înţeleagă mai bine ce înseamnă bucătăria franceză - şi să înţeleagă şi un pic din cultura noastră", a spus Chaignot.

Specialităţile zilnice vor fi însoţite de o gamă largă de salate, paste, carne la grătar şi supe. Brânzeturile vor include camembert de calitate superioară, brie şi Ossau-Iraty pe bază de lapte de oaie din sud-vestul Franţei.

Satul olimpic va avea, de asemenea, o brutărie care va produce baghete proaspete şi o varietate de alte pâini.

"Ideea este de a le oferi sportivilor şansa de a lua o baghetă fierbinte la micul dejun", a declarat brutarul Tony Doré, care va lucra la restaurantul principal al Satului Olimpic.

Sportivii interesaţi de alte domenii decât cel sportiv, vor putea chiar să participe la cursuri zilnice de panificaţie şi să înveţe să îşi facă propria baghetă franţuzească, a declarat Doré.

În efortul de a oferi cât mai multe opţiuni, mesele oferite se vor axa pe patru bucătării: franceză, asiatică, africană şi din Caraibe şi mâncare internaţională.

Organizatorii Paris 2024 au promis să facă JO mai durabile şi mai prietenoase cu mediul - iar acest lucru include eforturi pentru a reduce utilizarea plasticului. În acest sens, restaurantul principal din sat va folosi numai vase reutilizabile.

În plus, organizatorii spun că toate mesele se vor baza pe produse de sezon, iar 80% vor proveni din Franţa.

Alimentele pe bază de plante vor reprezenta 60% din oferta pentru vizitatori la locurile de desfăşurare, inclusiv un "hot-dog vegetarian", a declarat Philipp Würz, şeful departamentului de alimentaţie şi băuturi al Comitetului Paris 2024.

Există "o cantitate uriaşă de reţete pe bază de plante care vor fi disponibile pentru ca publicul larg să le încerce, să le experimenteze şi, sperăm, le vor plăcea", a spus Würz.

Parcul urban din Place de la Concorde, în centrul Parisului, va oferi vizitatorilor mâncare 100% vegetariană - o premieră în istoria Jocurilor. Locul va fi scena pentru cele mai contemporane discipline sportive ale Parisului 2024: BMX freestyle, baschet 3x3, skateboarding şi breakdance.