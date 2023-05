Jose Mourinho a negat zvonurile că va fi noul antrenor al lui PSG: Dacă PSG mă caută, nu m-a găsit

Tehnicianul echipei de fotbal AS Roma, Jose Mourinho, a negat miercuri zvonurile din ultimele zile potrivit cărora o va antrena în sezonul viitor pe Paris Saint-Germain, informează EFE, potrivit Agerpres.

"Dacă PSG mă caută, nu m-a găsit. Nu au vorbit cu mine", a spus Mourinho, lămurind îndoielile cu privire la viitorul său, care momentan pare legat de Roma.

Declaraţiile sale vin după speculaţiile din ultimele zile, de când RMC Sport a anunţat că PSG ia în calcul numirea portughezului în locul lui Christophe Galtier.Nu este prima oară în acest sezon când apar speculaţii legate de Mourinho. La începutul anului, numele său a fost vehiculat în legătură cu preluarea naţionalei ţării sale. Puţin timp după aceea, a fost menţionată posibilitatea ca el să fie concomitent selecţioner al Braziliei şi antrenor al Romei.Mourinho are contract cu clubul giallorosso până în 2024. El a afirmat de mai multe ori că este fericit în capitala Italiei, dar nu a ascuns că are alte ambiţii."Sunt fericit aici, nu pot să ascund asta. Îmi plac oamenii, am o relaţie bună cu proprietarul şi aş minţi dacă aş spune contrariul. Jucătorii sunt fantastici, există o empatie extraordinară între ei. Nu sunt precum copiii mei, pentru că am doi, dar aproape", a spus el pe 20 aprilie, imediat după meciul cu Feyenoord din returul sferturilor de finală ale Europa League."Nu pot spune că nu sunt fericit. Uneori mă gândesc la frustrări şi alteori mă gândesc la alte ambiţii, dar astăzi important este că sunt fericit şi muncesc pentru oameni şi i-am văzut fericiţi. Asta e important", a adăugat el.AS Roma o va întâlni joi pe Bayern Leverkusen în semifinala tur a Europa League.