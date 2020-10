Judecătoria Sectorului 5 a validat alegerea lui Cristian Popescu Piedone în funcția de primar

Judecătoria Sectorului 5 a validat, joi, alegerea în funcția de primar de sector a lui Cristian Popescu Piedone. Decizia nu este definitivă:

„Solutia pe scurt: Validează alegerea domnului Popescu Cristian-Victor Piedone în funcţia de Primar al Sectorului 5 Bucureşti. Prezenta încheiere se comunică de îndată prefectului şi secretarului general al Sectorului 5 Bucureşti, care are obligaţia aducerii la cunoştinţă publică prin afişarea acesteia la sediul Primăriei Sectorului 5 Bucureşti, în termen de cel mult 24 de ore de la comunicare. Cu apel, care se depune la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti, în termen de 2 zile de la aducerea la cunoştinţă publică. Executorie. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 08.10.2020”

Primarul ales al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a anunţat marţi că se va forma o majoritate PPUSL - PSD în Consiliul local al sectorului, adăugând că va discuta şi cu alte formaţiuni politice care "doresc să colaboreze în interesul cetăţenilor".

"Având în vedere că PSD are numărul cel mai mare de consilieri în cadrul Consiliului local Sector 5, am ales să discut primii cu domniile lor pentru o posibilă majoritate în cadrul Consiliului local. Ne-am expus părerile reciproc, atât eu, cât şi domnul Marcel Ciolacu, Consider că discuţiile s-au încheiat. Pot să vă spun că se va forma o majoritate PPUSL-PSD în cadrul Consiliului local sector 5", a declarat Popescu Piedone, la finalul unei întâlniri cu conducerea PSD.

El a adăugat că a pus "câteva condiţii".

"Am pus câteva condiţii referitoare la formarea acestui consiliu: fără politică, singura politică a cetăţeanului, în interesul cetăţeanului Sectorului 5. Urmează să desemnăm în perioada următoare viceprimarii, dar voi discuta în continuare şi cu celelalte formaţiuni politice care doresc să colaboreze în interesul cetăţenilor şi nu doar în interes politic", a adăugat primarul ales.