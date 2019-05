Judecătorul Petre Lăzăroiu, despre numirea Siminei Tănăsescu la CCR: Un profesionist al dreptului. Îi urez să rămână ea însăși. Nu cred că va ceda

Judecătorul CCR Petre Lăzăroiu, cel care ar urma să fie înlocult de fostul consilier prezidențial Simina Tănăsescu, susține că se bucură de nominalizarea președintelui, menționând că Tănăsescu este un profesionist al dreptului.

"Eu unul ma bucur pentru numirea doamnei Tănăsescu din cel puțin două motive. E un profesionist al dreptului și privind dreptul public. Avand in vedere ca si eu si domnul Minea parasim curtea in cel mult o luna, doamna Tanasescu va trebui sa ne ia locul pe partea de finante. Nu sunt in masura sa comentez eu daca e stranie numirea. E un profesionit si ca persoana e un om deosebit", a spus Petre Lăzăroiu la Antena 3.

Referitor la acuzațiile de presiuni la adresa lui Petre Lăzăroiu, în urma cărora a demisionat Simina Tănăsescu, și la o posibilă recompensare, judecătorul a spus: "Nu stiu ce a gandit dl presedinte. Sunt convins ca dna Tanasescu nu a facut ce a facut din proprie initiativa. Nu am mai vorbit de atunci. Daca dansa nu m-a sunat, nici eu nu am sunat. Mi-a parut rau ca si-a dat demisia".

Petre Lăzăroiu i-a transmis și un mesaj Siminei Tănăsescu: "Îi urez sa ramana ea insasi, ca pana la urma am jurat sa respectam si sa aparam Constitutia. Va dati seama ca sunt presiuni, Curtea chiar are nevoie de liniste. In ultima perioada lucrurile s-au mai asezat. Cum o stiu pe simina nu cred ca va ceda".