Cântăreţul canadian Justin Bieber va cânta la gala MTV Video Music Awards programată pentru 12 septembrie, la care a primit şi cele mai multe nominalizări, potrivit news.ro.

Va fi pentru prima dată în şase ani când Bieber, cu şapte selecţii, va urca pe scena galei MTV VMA.

El este nominalizat la categoriile „Video Of The Year” şi „Artist Of The Year”. Cântăreţul a apărut în clipul piesei „Popstar” a lui DJ Khaled şi Drake, selectat pentru regie. Piesa lui „Peaches” (featuring Daniel Caesar) este nominalizată la categoria „Best Collaboration”, „Best Pop” şi „Best Editing”, iar „Holy” (featuring Chance the Rapper), la categoria „Best Cinematography”.

În 2015, Bieber a interpretat pe scena galei MTV VMA cântecul „What Do You Mean?” de pe albumul „Purpose”.

Justin Bieber a lansat, în luna martie, cel de-al zecelea album al său, „Justice”, care a petrecut două săptămâni neconsecutiv pe primul loc în Billboard 200.

Anul acesta, vor mai susţine recitaluri Camila Cabello, Chlöe, Doja Cat, Kacey Musgraves, Lil Nas X, Machine Gun Kelly, Shawn Mendes, Olivia Rodrigo şi Twenty One Pilots, iar alţi artişti urmează să fie anunţaţi.

Trupa rock Foo Fighters va primi primul trofeu Global Icon acordat în cadrul galei şi va cânta aici pentru prima dată din 2007.

Din punct de vedere al numărului selecţiilor, Bieber e urmat de Megan Thee Stallion, cu şase, în timp ce Billie Eilish, BTS, Doja Cat, Drake, Giveon, Lil Nas X şi Olivia Rodrigo au primit câte cinci.

Ceremonia de la New York va fi găzduită de Doja Cat.