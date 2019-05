Keira Knightley este însărcinată din nou însărcinată: Actriţa s-a dat de gol la petrecerea dedicată lansării colecţiei de ceasuri Chanel J12

Actrița britanică Keira Knightley, cunoscută pentru apariții în filme precum "Atonement/Remuşcare" și "The Imitation Game/Jocul codurilor", a dezvăluit că este însărcinată pentru a doua oară, relatează standard.co.uk, potrivit mediafax.

Anunțul a fost făcut la petrecerea dedicată colecției de ceasuri Chanel J12, eveniment la care actrița fusese invitată. Keira Knightley a apărut pe covorul roșu însoțită de soțul său. Ea a fost surprinsă de fotografi în timp ce își mângâia burta, gest care a confirmat că este însărcinată.

Acesta va fi al doilea copil al actriței britanice în vârstă de 34 de ani. Knightley este căsătorită din 2013 cu muzicianul James Righton, fost component al trupei Klaxons și mai are o fiică în vârstă de patru ani, Edie.

Keira Knightley este una dintre cele mai cunoscute tinere actriţe britanice. Primul rol important i-a fost oferit de regizorul George Lucas, care a distribuit-o în "Star Wars Episodul I - Ameninţarea fantomei ", unde a jucat un personaj din suita reginei Amidala. În toamna anului 2002, actriţa a obţinut un rol în "Piraţii din Caraibe: Blestemul Perlei Negre", continuat cu alte patru filme, cu un mare succes de casă. În 2006, Keira Knightley a primit o nominalizare la Oscar pentru rolul din "Pride and Prejudice/Mândrie şi prejudecată". În 2015, actriţa britanică a fost din nou nominalizată la Oscar pentru evoluţia sa din filmul "The Imitation Game/Jocul codurilor".

În 2007, Knightley a jucat împreună cu James McAvoy în filmul "Atonement/Remuşcare", pelicula primind şase nominalizări la premiile Oscar. Printre filmele ei se mai numără "Never Let Me Go/Să nu mă părăsești" (2010), "A Dangerous Method/Metodă periculoasă"(2011), "Anna Karenina"(2012) și "Seeking a Friend for the End of the World/Caut prieten pentru sfârșitul lumii"(2012).