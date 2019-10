Kelemen Hunor îl DESFIINȚEAZĂ pe Klaus Iohannis: 'Nu a făcut niciun gest pentru comunitatea maghiară. Oamenii rețin acest lucru'

Kelemen Hunor a declarat, luni, la emisiunea „Gândurile lui Cristoiu”, că față de alegerile din 2014, Klaus Iohannis a pierdut mai mult de jumătate din electoratul maghiar, deoarece nu a făcut nimic pentru el în mandatul său și a atacat multe legi la CCR, legi care aveau amendamente aduse de UDMR.

„Noi am văzut în 2014 și am făcut și măsurători post-electorale, cam 82-83% dintre maghiarii care au ieșit la vot l-au votat pe Klaus Iohannis. Am făcut un sondaj după europarlamentare și este undeva la 40%. Cam jumătate a pierdut. Nu a făcut niciun gest către comunitatea maghiară în această perioadă. Cu această lipsă de implicare se poate explica. Față de alții. Dacă vorbim de Constantinescu, de Iliescu în al doilea mandat, de Băsescu cu toate supărările și nemulțumirile mele față de Băsescu, Iohannis e singurul președinte care nu a dat nici măcar un mesaj de 15 martie. Nu e un capăt de lume, dar oamenii rețin acest lucru”, a spus Kelemen Hunor, la emisiunea „Gândurile lui Cristoiu”.

Prezidențiabilul UDMR a adăugat că șeful statului a atacat multe legi care priveau comunitatea maghiară la CCR.

„A atacat și foarte multe legi la CCR, precum legea învățământului sau Codul administrativ. Dacă vă uitați la sesizarea instituției prezidențiale veți găsi opt pagini din 40 în care se vorbește despre chestiunea folosirii limbii materne în administrația locală. Nu s-a interesat, nu a făcut niciun gest. Este o constatare”, a conchis Hunor.

