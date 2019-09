Kelemen Hunor îl pune la punct pe Klaus Iohannis: 'Aveam așteptări mai mari. Nu trebuie să fie pompier'

Kelemen Hunor a declarat, sâmbătă, că avea așteptări mult mai mari de la președintele Klaus Iohannis atunci când a câștigat alegerile prezidențiale din 2014. Liderul UDMR susține că un președinte nu trebuie să fie un "pompier", așa cum s-a autointitulat Iohannis.

"Domnul președinte Iohannis a fost un pompier atomic, așa cum el singur aici în fața dumneavoastră a spus ieri. Atunci trebuie să luăm de bună, că a fost un președinte atomic. Eu cred că președintele României nu trebuie să fie pompier. Nu trebuie să fie nici jucător, nici altceva, așa cum am avut 10 ani de zile. Nu vreau să-l caracterizez pe domnul Iohannis, nu vreau s-o fac în campanie electorală, pentru că n-o să atac personal pe niciunul dintre candidații mei. Aveam așteptări mult mai mari de la Klaus Iohannis atunci când a câștigat alegerile din 2014. Mai multă implicare, mai multă preocupare față de problemele societății. Mai multă prezență", a declarat, sâmbătă, Kelemen Hunor, după ce și-a depus candidatura la BEC pentru alegerile prezidențiale.

Citește și: Curtea de Apel a luat decizia- Traian Băsescu a colaborat cu Securitatea

Președintele UDMR a venit la sediul Biroului Electoral Central cu o trotinetă electrică. Kelemen Hunor a strâns aproape 270.000 de semnături pentru candidatura sa.

Președintele Klaus Iohannis a răspuns, vineri, afirmațiilor liderului USR, Dan Barna, care l-a catalogat ca fiind "un pompier pentru momentele când casa a luat foc și se prăbușea", precizând că a fost, de fapt, "un fel de pompier atomic care a prevenit să se prăbușească România".

Citește și: Atenție! Mădălin Voicu caracaterizează în termeni duri USR .