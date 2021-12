VIDEO Kim Jong Un a strigat adunarea: Coreea de Nord se apropie de COLAPS economic și sanitar

Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un a convocat o reuniune la nivel înalt a Partidului Muncitorilor, pentru a discuta planificarea strategică în următoarele luni, anunţă marţi presa nord-coreenă de stat, relatează DPA.

El convoacă această reuniune în contextul în care regimul se confruntă cu provocări economice importante din cauza sancţiunilor internaţionale impuse Phenianului, cu dezastre naturale şi perturbări din cauza pandemiei covid-19.

Kim Jong Un, care împlineşte zece ani de când se află la putere, a asistat la deschiderea celei de a opta reuniuni a Comitetului Central al Partidului Muncitorilor, luni, potrivit agenţiei ofciale nord-coreene de presă KCNA.

”Implementarea celor mai importante politici ale partidului şi statului în 2021 este examinată”, cu scopul de a conduce Coreea de Nord în ”următoarea etapă a victoriei”, potrivit KCNA.

Detalii cu privire la conţinutul acestor discuţii nu au fost dezvălute şi era neclar cât durează reuniunea, scrie news.ro.

Comitetul Central, al cărui şef este Kim Jong Un, este un organ de conducere a partidului.

Dictatorul a folosit adesea aceste reuniuni de partid pentru a lansa noi directive în domeniul securităţii şi a-şi prezenta poziţia cu privire la relaţiile cu Statele Unite şi Coreea de Sud.

El a catalogat Statele Unite, la un congres al partidului, în ianuarie, drept ”cel mai mare inamic” şi a anunţat o expansiune a arsenalului nuclear nord-coreean.

Washingtonul urmează să urmărească cu atenţie orice declaraţie cu privire la programul nuclear al Phenianului.

Negocieri între cele două părţi se află într-un punct mort după eşecul unui summit al preşedintelui american Donald Trump şi dictatorului nord-coreean Kim Kong Un, în februarie 2019, la Hanoi, în Vietnam.

Phenianul a respins, până în prezent, propuneri ale administraţiei Biden în vederea unor negocieri.

Ten years after Kim Jong Un assumed power, North Korea is better armed but deeply isolated and more dependent on China, despite actions by the young leader that raised and dashed hopes of economic transformation or international opening pic.twitter.com/M5zza6upgm