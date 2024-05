Klaus Iohannis: 'Alegerile europarlamentare din acest an reprezintă un test cu mize foarte importante'

Preşedintele Klaus Iohannis afirmă, joi, de Ziua Europei, că alegerile europarlamentare din 9 iunie reprezintă un test cu mize foarte importante pentru democraţia europeană și că cea mai sigură soluție pentru pacea în Europa este întărirea construcției europene și consolidarea unității dintre națiuni.

Textul integral al mesajului:

„La aproape trei sferturi de secol de la Declarația Schuman, celebrăm Ziua Europei într-un context care nu a mai fost atât de complicat de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial. Agresiunea militară declanșată de Rusia împotriva Ucrainei ne pune în fața unor decizii majore, prin care să ne reconfirmăm atașamentul deplin la principiile și valorile definitorii pentru Uniunea Europeană: solidaritate, unitate, diversitate, respect pentru statul de drept și drepturile fundamentale ale omului.

Aceștia sunt pilonii pe care s-a construit Uniunea noastră și pe care în urmă cu cinci ani, la Summitul istoric de la Sibiu, ne-am luat angajamentul să-i apărăm, pentru a putea consolida și avansa proiectul european. Provocările actuale ne arată cu atât mai clar că avem responsabilitatea față de oameni să menținem pacea pe continent, iar cea mai sigură soluție este întărirea construcției europene și consolidarea unității dintre națiunile noastre. Divizarea dintre state, discursurile care promovează faliile în interiorul societăților democratice sunt arme care ne amenință pacea și prosperitatea. Sunt fenomene îngrijorătoare, care includ ample campanii de dezinformare, știri false, agresivitate sporită în spațiul public. Toate acestea pun la încercare sănătatea democrațiilor noastre și generează o polarizare accentuată în societate.

În acest context, alegerile europarlamentare din acest an reprezintă un test cu mize foarte importante pentru democrația europeană și avem obligația să îi încurajăm pe cetățenii națiunilor noastre să participe la vot. Europenii își doresc să trăiască în societăți libere, cu stat de drept funcțional, în care drepturile și libertățile sunt respectate, iar rezultatul votului din iunie trebuie să reflecte această opțiune majoritară. Cei care contestă proiectul european trebuie să răspundă la întrebarea „Care este alternativa pe care o propun la acest proiect care a adus pace și a dărâmat zidurile urii și ale prejudecăților care au cauzat conflicte fratricide între popoarele europene?”. Proiectul european ne-a adus la un loc oferind un model de colaborare în interesul comun, de conviețuire și armonie multiculturală, transformându-se într-un spațiu al unității în diversitate. La 45 de ani de la organizarea primelor alegeri europene, este important să ne reamintim că deciziile noastre pot influența în bine viitorul proiectului european. Într-un context global problematic, cu provocări multiple, Uniunea Europeană își sporește importanța ca far al solidarității și al aspirației către pace și prosperitate. Țara noastră, ferm ancorată în proiectul european, contribuie activ la acțiunile care alimentează și susțin progresul Uniunii.

Extinderea Uniunii Europene

Deciziile istorice luate la finalul anului trecut cu privire la deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina reprezintă o etapă semnificativă pentru întreaga Uniune Europeană. Este imperativ să continuăm să susținem puternic aceste state în parcursul lor european. Locul Republicii Moldova, al Ucrainei, al Georgiei și al statelor din Balcanii de Vest este în Uniunea Europeană! Sprijinul nostru decurge firesc din faptul că suntem noi înșine un exemplu de succes al lărgirii Uniunii Europene.

Aniversarea din acest an are valențe speciale și pentru că am marcat de curând 20 de ani de la cea mai amplă extindere a Uniunii Europene, odată cu aderarea, la 1 mai 2004, a zece noi state membre, completată în 2007 prin alăturarea României și a Bulgariei la Uniune. Aderarea la UE a adus beneficii și oportunități considerabile cetățenilor din toate statele membre, o investiție strategică în pace și democrație. Una dintre marile realizări este proiectul Erasmus care le oferă studenților europeni posibilitatea să interacționeze și să exploreze împreună proiecte care pot deschide numeroase oportunități de afirmare în cercetare și în profesiile viitorului.

O Europă extinsă este cu siguranță o Europă mai puternică pe plan global, așa cum au dovedit-o valurile anterioare de extindere. Consolidarea relevanței internaționale și a atractivității Uniunii Europene devin cruciale pentru stabilitatea și securitatea regionale și globale, mai ales în această perioadă în care Federația Rusă duce de peste doi ani un război de agresiune împotriva Ucrainei.

Așa cum afirma Declarația de la Sibiu, acum cinci ani: „Uniunea de astăzi este mai puternică decât cea de ieri și dorim să continuăm să o facem tot mai puternică pentru ziua de mâine. Acesta este angajamentul nostru pentru generațiile viitoare. Acesta este spiritul de la Sibiu”.”