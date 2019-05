Klaus Iohannis, după alegerile europarlamentare și referendum: 'PSD, a doua oară deja, și-a bătut joc de români, mai ales de românii din Diaspora! Rușine, PSD'

Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut duminică, 26 mai, la Palatul Cotroceni, o declarație de presă.

„Bună seara!

Bună seara, dragi români! Sunteți fantastici! Vă felicit! Ați participat astăzi în număr mare la alegerile europarlamentare și la referendum.

Participarea este senzațională! Avem în jur de 50% prezență la europarlamentare și în jur de 40% prezență la referendum.

Dragi români, vă mulțumesc! Ați dat un vot clar, un vot ferm, un vot care nu poate ignorat de niciun politician în România.

Referendumul a trecut cu brio.

Așadar, dragi români, ați votat clar și ferm pentru o politică corectă, pentru o justiție dreaptă, pentru o justiție independentă, pentru o bună guvernare pentru români și pentru România. Vă mulțumesc pentru această participare la referendumul pe care l-am convocat!

Am avut sprijin din partea unor partide politice în felul în care am reușit să-i mobilizăm pe alegători. Și aș menționa sprijinul primit de la Partidul Național Liberal, care s-a și înscris la AEP oficial ca partid care suportă, sprijină referendumul. Am avut, însă, un sprijin consistent și din partea Alianței USR-PLUS. Le mulțumesc și lor pentru acest sprijin.

Din păcate, nu peste tot lucrurile au mers bine. Am văzut cu toții cozile interminabile la multe, multe secții de votare, mai ales în Diaspora.

Le mulțumesc românilor care au avut răbdare, unii foarte, foarte multă răbdare, ca să ajungă să-și exprime votul pentru România Europeană! Cu toții am votat pentru o Românie Europeană.

Însă nu pot să nu observ că PSD, a doua oară deja - și în 2014, și, iată, și în 2019 - și-a bătut joc de români, mai ales de românii din Diaspora! Rușine, PSD!

La europarlamentare, rezultatele reflectă voința electoratului. Partidul Național Liberal a obținut un rezultat foarte bun și îi felicit. USR a obținut, de asemenea, un rezultat foarte bun. Îi felicit și pe ei.

PSD a obținut un rezultat pe măsura realizărilor din doi ani și jumătate de guvernare. Nimic n-au făcut, nimic n-au primit. Este o cădere imensă pe care a înregistrat-o PSD de la alegerile din decembrie 2016 până astăzi, și asta arată cum văd românii această guvernare pesedistă eșuată.

Este clar că acest – cum am mai clasificat – acest accident al democrației românești care este guvernarea PSD trebuie să dispară! În urma acestui rezultat, Guvernul PSD trebuie să plece! Este un rezultat care nu poate să fie interpretat în niciun alt fel!

Și dacă îmi dați voie, dragi români, să închei pe o notă optimistă: vă mulțumesc, ați votat! Ați votat pentru România Europeană, pentru România corectă, cinstită, dreaptă, pentru România prosperă și sigură”, a precizat Klaus Iohannis.