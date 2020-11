Klaus Iohannis: Ne-am așezat în zona unui platou

Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, la Cotroceni, că s-a ajuns la un „platou” al infecțiilor cu noul coronavirus în România dar că acest lucru nu este suficient și că în cel mai optimist caz până la toamna viitoare vor mai exista reguli anti-COVID în România.

„Avem ceva motive de optimism, nu mai avem cresteri si mai mari de la o zi la alta, ne-am asezat in zona unui platou dar nu este deloc suficient. Insa e nevoie de mult mai mult. In continuare sectiile ATI sunt pline, in fiecare zi tot mai multi romani mor de aceasta boala. Trebuie sa dam sansa medicilor sa ii trateze real pe cei bolnavi si sa avem mai putine decese zilnic. Efortul trebuie sa continue. Daca vom avea in varianta cea mai optimista la inceputul anului viitor un vaccin, pandemia nu se va opri instantaneu, vom avea probabil inca cateva luni de zile pentru a respecta regulile astfel incat sa nu ne inecam la mal”, a declarat Klaus Iohannis.