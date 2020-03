Klaus Iohannis, neutru în războiul dintre Firea și ministrul Mediului pe tema poluării: 'Nu vreau să mă implic peste cei care sunt responsabili'

Preşedintele Klaus Iohannis, întrebat dacă are informaţii despre sursa poluării care a afectat Capitala în noaptea de 1 spre 2 martie, a declarat că nu doreşte să se implice "peste cei care sunt responsabili" de această chestiune, indicând Ministerul Mediului şi Primăria Municipiului Bucureşti.

"Vă rog să întrebaţi la Ministerul Mediului şi la Primărie aceste chestiuni. Nu vreau să mă implic peste cei care sunt responsabili până la urmă de această chestiune", a arătat preşedintele în cadrul unei declaraţii acordate presei,. conform agerpres.ro Ministrul Mediului, Costel Alexe, a convocat luni dimineaţă conducerile Gărzii Naţionale de Mediu şi Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului pentru a discuta măsurile ce se impun, după ce în noaptea de 1 spre 2 martie au fost înregistrate depăşiri ale valorilor de PM2.5 cu până la peste 900%, precum şi a celor de PM10 cu aproape 800%.

VIDEO Klaus Iohannis a plantat un stejar cu Ludovic Orban: În sudul țării se pot forma zone deșertice



Primarul general, Gabriela Firea, a anunţat marţi că i-a solicitat preşedintelui Klaus Iohannis ca situaţia poluării din Bucureşti din noaptea de 1 spre 2 martie să fie analizată în cadrul unei şedinţe a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.



"Am transmis deja o adresă către preşedintele României şi către CSAT, în care am descris şi în termeni tehnici şi administrativi ceea ce s-a întâmplat în Bucureşti în 1 şi 2 martie, în seara de duminică spre luni, şi am transmis rugămintea de a se analiza situaţia gravă din municipiul Bucureşti în cadrul unei şedinţe a CSAT. Populaţia trebuie să fie protejată şi nu ajută la nimic dacă responsabilii şi decidenţii de la Guvern aruncă responsabilitatea dintr-o parte în cealaltă. Sunt convinsă că preşedintele se va implica, cu prerogativele constituţionale pe care le are, şi cu siguranţă vom afla care este poluatorul", a spus primarul.