Klaus Iohannis susţine că a salvat democraţia: 'Fără mine, statul de drept din România s-ar fi rupt' (VIDEO)

Klaus Iohannis afirmă că dacă nu era el preşedinte, în timpul guvernărilor PSD statul de drept din România "s-ar fi rupt". Răpunzând la o întrebare adresată de Moise Guran în cadrul dezbaterii organizate de SNSPA, Iohannis a explicat că a amânat timp de doi ani referendumul pentru justiţie din cauza faptului că studiile sociologice arătau că doar suprapus peste alt tip de alegeri s-ar fi atins cvorumul de validare.

"Aţi sacrificat justiţia pe altarul interesului dvs. personal prin amânarea referendumului?", a întrebat Guran.

"Se vede destul de bine că nu. Da, am amânat referendumul până la momentul în care am considerat că produce efecte maximale şi a produs. În afară de faptul că am alungat elefanţii din Guvern, am coborât în geaca roşie între demonstraţi, am retrimis legile justiţiei la parlament, am cerut opinia Comisiei de la Veneţia. Am reuşit să anulez 70% din măsurile care ar fi compromis legile justiţiei. Sigur, nu sunt perfecte, sunt în vigoare. Au trebuit promulgate, pentru că am terminat intrumentele constituţionale, dar lucrurile nu se vor opri aici. Voi avea grijă ca aceste chestiuni să se reia după alegerile parlamentare, când sunr convins ca vom avea altă majoritate si vom repara legile justitiei.

Am promis ca voi continua lupta anticorupţie. Fără mine, statul de drept din România s-ar fi rupt. Nu s-a rupt. A rămas în picioare. Lupta anticorupţie continuă. Am corectat în exterior imaginea catastrofală proiectată de guvernele pesediste, care au atacat frontal chiar democratia", a declarat Iohannis.