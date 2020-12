Korodi Attila (UDMR): Am votat pentru Miercurea Ciuc, pentru o echipă care poate să ne sprijine şi din Parlament

Primarul municipiului Miercurea Ciuc, Korodi Attila, a declarat duminică, după ce şi-a exprimat opţiunea electorală, că a votat pentru o echipă care să aducă un echilibru în Parlament şi să poată sprijini oraşul în următorii ani, potrivit Agerpres.

"Am votat pentru Miercurea Ciuc, pentru o echipă care poate să ne sprijine anii următori şi din Parlament pentru implementarea atât a politicilor publice locale, cât şi a investiţiilor şi a proiectelor majore pe care dorim să le derulăm în beneficiul locuitorilor din Miercurea Ciuc. Am votat pentru o echipă care poate să aducă un echilibru în Parlamentul României şi am votat pentru o echipă care are experienţă şi a demonstrat că are şi echilibrul necesar de a face o politică pentru comunităţile locale, dar şi o politică pentru binele ţării", a precizat Korodi Attila.

După ce 12 ani a fost parlamentar, Korodi spune că ziua de duminică este "interesantă" şi "importantă", pentru că simte că predă ştafeta.

Citește și: LOVITURĂ de BAROS pentru reținuții din dosarul achizițiilor medicale al DNA - Cei propuși pentru arestare, TRIMIȘI după GRATII iar firma oprită de la achiziții



"Este o zi interesantă pentru că, probabil, astăzi, cumva, predau ştafeta. Pentru mine este o zi importantă, pentru că înţeleg foarte bine rolul unor rezultate bune la alegerile parlamentare pentru comunitatea noastră. Toate comunităţile noastre locale se sprijină şi pe echipa formată din parlamentarii comunităţii la Bucureşti şi atunci o decizie bună, o mobilizare bună, o prezenţă bună la vot şi un sprijin pentru comunitatea noastră, pentru reprezentanţii comunităţii, efectiv, dă şansa unui nou avânt în proiectele noastre", a adăugat edilul.



El i-a îndemnat pe locuitori să meargă cu încredere la vot, pentru că numărul cazurilor de infectare cu noul coronavirus în municipiu este redus, iar secţiile de votare sunt pregătite corespunzător.



" Secţiile de votare sunt echipate cu toate echipamentele de protecţie, cu dezinfectanţi, toată lumea este instruită, deci totul se desfăşoară într-un cadru corect pentru perioada aceasta complicată a pandemiei. Trebuie să meargă cu încredere că astăzi gestul de a vota se întâmplă într-un cadru sigur", a conchis Korodi Attila.