Lasconi, întrebată dacă în politică e mai rău decât şi-a imaginat: Mult mai rău. E de-a dreptul satanic!

Elena Lasconi, prima pe lista USR pentru alegerile europarlamentare, spune că e mult mai rău în politică decât şi-a imaginat. ”M-am şi săturat de oamenii care zic: ”Nu mă interesează politica, mi-e scârbă de politică”. Cum nu te interesează politica când în fiecare zi, fiecare minut din viaţa ta are legătură cu politica?”, s-a întrebat, retoric, Elena Lasconi.

Elena Lasconi, primarul USR din Câmpulung Muscel, a fost întrebată în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă al Prima TV, dacă în politică e mai răudecât şi-a imaginat.

”E mult mai rău. E de-a dreptul satanic! Dar nu vreau să mă plâng. M-am şi săturat de oamenii care zic: ”Nu mă interesează politica, mi-e scârbă de politică”. Cum nu te interesează politica când în fiecare zi, fiecare minut din viaţa ta are legătură cu politica? Faptul că ajungi la spital şi nu eşti luat imediat şi nu eşti tratat cum trebui are legătură cu politica. Faptul că ajungi în 7 ore la Hunedoara şi nu în patru înseamnă că nu ai terminat autostrada, deci ţine de politică. Toate lucruri ţin de politică. Până când vom sta spectatori şi vom aştepta să voteze unii care nu au lenea de a ieşi la vot, să voteze unii după cum li se pare lor sau după cum sunt minţiţi? Nu! Avem nevoie de oameni buni în politică, oameni care să facă treabă în politică, nu poveşti”, a spus Lasconi.

Primarul din Câmpulung a mai vorbit despre modelele sale politice: Laura Codruţa Koveşi, procurorul-şef european, şi Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova. ”La Maia Sandu îmi place chestia de modestie şi arată că e din popor. Are o căldură aparte. Laura Codruţa Koveşi nu are căldură, are seriozitate şi forţă”, a spus Elena Lasconi, la Prima TV.