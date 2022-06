Laura Codruța Kovesi transmite un mesaj dur mafiei europene: 'Nimeni nu este în prezent mai bine plasat decât EPPO pentru a investiga'

Procurorul-șef european, Laura Codruța Kövesi, a publicat recent un editorial în limba germană a ediției Welt am Sonntag, pe care îl redăm mai jos. Kövesi propune să fie constituit un corp de elită de investigatori de înaltă calificare în domeniul fraudei financiare în cadrul UE, „care să lucreze la nivel transnațional prin intermediul EPPO”.

„La 23 mai, am comemorat treizeci de ani de la asasinarea lui Giovanni Falcone la Palermo. S-au spus și s-au scris deja multe despre acest om curajos și procuror remarcabil. El a ajuns să simbolizeze mulți alți magistrați, ofițeri de poliție, funcționari publici, jurnaliști și activiști care nu au cedat în fața fricii și care și-au pierdut viața în lupta împotriva crimei organizate.

Pentru mine, această aniversare este, de asemenea, un prilej pentru noi toți să ne gândim la ceea ce se întâmplă atunci când organizațiile criminale nu sunt combătute cu cea mai mare determinare în orice moment: ele cresc. Dacă nu le combatem în mod eficient, acestea nu numai că otrăvesc comunitățile locale, ci ajung să captureze statul. Puterea lor este proporțională cu profiturile pe care le lăsăm să le acumuleze în timp. Ele denaturează economia și ne corup instituțiile doar în măsura în care le permitem acest lucru.

Dacă ne uităm la competența Parchetului European, în special când vine vorba de frauda transfrontalieră în materie de TVA, este evident că principalii noștri adversari sunt grupurile de crimă organizată. Diferența dintre ceea ce ar trebui să colecteze autoritățile fiscale din UE și ceea ce colectează în realitate este estimată la peste 130 de miliarde de euro. Cât din această sumă este rezultatul fraudei? Probabil între 30 și 60 de miliarde de euro în fiecare an, an după an, timp de zeci de ani.

Acești bani ar fi trebuit să fie plătiți în bugetele statelor membre și, în schimb, au fost pur și simplu furați de la acestea. Dacă aș fi fost ministru de finanțe, probabil că mi-aș fi pierdut somnul din cauza acestui lucru. Mai ales în contextul economic actual, când inflația este ridicată - în special pentru bunurile esențiale.

Și totuși, realitatea este că, cumva, încă trebuie să convingem - dacă nu chiar să dovedim - că lupta împotriva acestor grupuri de crimă organizată este necesară. Prea des ne confruntăm cu o înțelegere destul de limitată a implicațiilor, pentru orice economie și societate, a existenței unor organizații criminale capabile să provoace astfel de pagube doar cu ajutorul fraudei la TVA.

Dar nu este vorba doar de aceste cazuri. Am fost recent în Slovacia și m-am întâlnit cu părinții jurnalistului de investigație Ján Kuciak. Când a fost ucis, acesta era pe punctul de a publica o investigație despre utilizarea de către 'Ndrangheta a fondurilor agricole ale UE pentru spălarea banilor. Această schemă era în desfășurare de ani de zile. Indiferent dacă nu a fost detectată sau nu a fost investigată în mod corespunzător, un lucru este sigur: asistența juridică reciprocă a fost un eșec total în acest caz.

Abia după ce articolul a fost publicat și - datorită circumstanțelor tragice care au înconjurat publicarea sa - conținutul său a fost cunoscut în întreaga lume, autoritățile naționale și-au accelerat cooperarea.

Asasinarea lui Ján Kuciak a fost revelatoare și dintr-un alt motiv. La fel ca Daphne Caruana Galizia, acesta era un jurnalist de investigație. El depista criminalitatea economică și financiară și corupția. Și a fost ucis pentru că era al naibii de bun la asta.

Totul începe cu detectarea. Dacă nu există detectare, nu poate exista nicio investigație, nicio urmărire penală, nicio judecată, nicio recuperare de daune.

Principalele noastre constatări, pe măsură ce EPPO își încheie primul an de activitate, sunt că trebuie să creștem nivelul de detectare a fraudei UE.

De îndată ce EPPO primește un raport de infracțiune viabil, aducem o îmbunătățire tangibilă. Să luăm un exemplu recent: Operațiunea "Platinum Rush". În iulie 2019, autoritățile germane au început o investigație privind o schemă de fraudă în domeniul TVA.

În Germania, pentru acest tip de fraudă, se așteaptă să se obțină primele condamnări în termen de trei ani, în medie, de la începerea investigațiilor. Într-adevăr, autoritățile naționale au adus primii suspecți în fața instanței în consecință.

Când EPPO a preluat acest caz în iunie 2021, a extins domeniul de aplicare al investigației la alte trei state membre. Am identificat noi suspecți și bunuri. În noiembrie 2021, am efectuat primele arestări și am confiscat active în valoare de 3 milioane de euro. Cinci luni mai târziu, avem o listă de 30 de suspecți, precum și prima condamnare definitivă și confiscare. Alți trei suspecți vor fi judecați în câteva săptămâni.

Am fost un accelerator spectaculos. Și mai important: suntem singurii în măsură să anihilăm întregul grup de crimă organizată pe care l-am descoperit în spatele acestei scheme.

Cu 35 de birouri în 22 de state membre, procurorii noștri delegați la nivel european cooperează direct, în afara regimului greoi și lent al asistenței juridice reciproce.

Nu numai că suntem mai rapizi atunci când este vorba de cazuri individuale, dar suntem, de asemenea, în măsură să descoperim noi activități infracționale și să deschidem noi anchete, pe baza unor informații la care nimeni altcineva nu are acces. Nimeni nu este în prezent mai bine plasat decât EPPO pentru a investiga toate ramificațiile posibile ale unui caz transfrontalier. Accesul nostru imediat la toate informațiile din cazurile înregistrate în statele membre participante ne permite să stabilim conexiuni și să găsim bunuri care altfel nu ar putea fi identificate.

Odată cu înființarea EPPO, am creat ceea ce eu numesc "zona EPPO". O zonă în care, prin punerea în aplicare a unei politici de urmărire penală, uniformizăm abordarea investigațiilor privind fraudele din UE.

Nu este vorba doar de a avea același obiectiv, un set comun de instrumente și proceduri simplificate. În zona EPPO, gândim și acționăm la nivel funcțional, mai degrabă decât la nivel internațional. Nu mai gândim, de exemplu, în termenii unui caz inițiat în Germania, la care asociem autoritățile naționale relevante din Italia și Bulgaria. Gândim în termenii unei lovituri împotriva unei anumite organizații criminale, prin intermediul birourilor EPPO din München, Milano și Sofia.

În acest context, fac apel la toate autoritățile naționale relevante să adopte cele mai bune practici dovedite și să înființeze unități de investigație specializate dedicate pentru a ne sprijini investigațiile, combinând investigatori financiari, fiscali și vamali. Propun să constituim un corp de elită de investigatori de înaltă calificare în domeniul fraudei financiare în cadrul UE, care să lucreze la nivel transnațional prin intermediul EPPO. Nu este nevoie să modificați nicio lege; este o simplă decizie organizatorică a autorităților naționale relevante. Se poate face mâine.”

