LeBron James şi Kevin Durant vor fi căpitanii celor două echipe care se vor opune în tradiţionalul meci al vedetelor, All-Star Game

LeBron James (LA Lakers) şi Kevin Durant (Brooklyn Nets) vor fi căpitanii celor două echipe care se vor opune în tradiţionalul meci al vedetelor, All-Star Game, ce va avea loc pe 20 februarie la Cleveland (Ohio), a anunţat, joi, liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), care a anunţat componenţa echipelor din cele două conferinţe, informează AFP, citat de Agerpres.

LeBron James, care va participa la 37 de ani, pentru al 18-lea an consecutiv, la meciul dintre cei mai buni jucători ai NBA, a primit cele mai multe voturi din partea fanilor - 9.128.231 - pentru a fi căpitanul Conferinţei de Vest.În Est, Kevin Durant a fost preferatul publicului (6.789.863 voturi), dar jucătorul se recuperează după o accidentare la un genunchi şi are puţine şanse să fie prezent la acest meci.Sufragiul popular, care are o pondere de 50 la sută, a determinat stabilirea celor doi căpitani, în timp ce ziariştii de specialitate (25 la sută) şi jucătorii (25 la sută) au completat colegiul de votanţi.Astfel, în echipa de start a Vestului se vor afla mai afla Stephen Curry (Golden State Warriors), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Ja Morant (Memphis Grizzlies) şi Andrew Wiggins (Golden State Warriors).În Est, cei patru titulari alături de Durant sunt Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), DeMar DeRozan (Chicago Bulls) şi Trae Young (Atlanta Hawks).Cele 14 rezerve, câte şapte din fiecare echipă, vor fi desemnate de antrenori şi vor fi cunoscute pe 3 februarie.