'Legea suveranității': Identitatea sexuală a copilului nu se poate modifica până la vârsta de 18 ani / Se interzic pe 100 de ani anumite activități

Deputații PSD Dumitru Coarnă și Daniel Ghiță, senatoarea independentă Diana Șoșoacă, precum și 15 parlamentari AUR în frunte cu George Simion au înregistrat la Camera Deputaților un proiect de act normativ intitulat „Legea suveranității”.

Propunerea prevede măsuri precum: repatrierea aurului din străinătate, interzicerea pe 100 de ani a vânzării firmelor românești, amendă de până la 50 de milioane de euro pentru vânzarea în România de produse de calitate inferioară produselor vândute în alte țări.

Scăderea pragului electoral de intrare în Parlament, înființarea Gărzii Naționale pentru apărarea țării și interzicerea promovării schimbării identității sexuale biologice a copiilor sub 18 ani sunt alte propuneri din actul normativ propus spre dezbatere și vot în Parlament

Măsuri propuse în domeniul medicinei:

Măsurile de combatere a pandemiei Covid se abrogă.

'Niciun cetățean nu poate fi discriminat pozitiv sau negativ ca urmare a acceptării sau refuzului unui tratament sau dispozitiv medical'.

Nu se pot comercializa medicamente pentru care producătorul nu oferă „garanții și remedii dovedit viabile împotriva efectelor adverse”.

Este interzisa folosirea oricarui sistem sau dispozitiv, fie ca este vorba de neurotehnlogie, interfata creier-computer sau altul, al carui scop este accesarea sau manipularea activitatii neuronale, daca dauneaza autonomiei vointei sau capacitatii de a lua decizii in mod liber. Se pedepseste cu inchisoare de la 7 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Despre identitatea sexuală:

Identitatea sexuala biologica a copilului dobandita la nastere nu se poate modifica pana la varsta de 18 ani.

Este interzisa punerea la dispozitia copiilor sub varsta de 18 ani a oricaror informatii sau materiale care promoveaza abaterea de la identitatea sexuala biologica, reasignarea de gen si homosexualitatea. Se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani.

Fapta de a determina minorul sub 18 ani sa isi modifice identitatea sexuala dobandita la nastere se pedepseste cu inchisoarea de la 7 la 15 ani.

Despre respectarea deciziilor CCR:

Se pedepseste cu inchisoare de la 7 la 10 ani fapta functionarului public de punere in aplicare a normelor declarate neconstitututionale prin decizie a CCR.

Constituie act de Înaltă Trădare nepunerea în aplicare de către Președintele României a deciziilor CCR prin care se soluționează conflicte de natură constituțională în termen de 10 zile de la comunicarea dispozitivului.

Alte propuneri din lege:

- Este interzisa stergerea sau cenzurarea postarilor, informatiilor, imaginilor sau datelor personale si blocarea conturilor personale pe retelele de socializare, in mediile de stocare Cloud, in mediul virtual sau/si in mediul online sau pe dispozitivele electronice proprietate personala.

- Pragul electoral de intrare in Parlament scade de la 5% la 3%.

- Se interzic exportul de lemn si defrisarile pe o perioada de 100 de ani. Pedeapsa este inchisoare de la 7 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

- Se interzice timp de 100 de ani instrainarea activelor statului roman sau a actiunilor detinute de stat la companiilor si societatile nationale.

- Redeventa minima obtinuta prin concesionarea resurselor naturale nu se poate situa sub nivelul mediu al pietei europene.

- In termen de 180 de zile, BNR va repatria in integralitate aurul depozitat in afara Romaniei.

- Este interzisa comercializarea pe teritoriul Romaniei a oricaror produse de calitate inferioara celor comercializate sub aceeasi marca de origine. Amenda este intre 10 milioane de euro si 50 de milioane de euro.

- Se intituie Garda Nationala in baza principiului apararii intregului teritoriu national de catre intregul popor pe baza de voluntariat. Garda Nationala este subordonata direct Parlamentului. Voluntar poate fi cetatean orice roman cu varsta sub 18 ani.