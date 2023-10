Leguma miracol care îți vindecă ficatul și îți reglează colesterolul: Costă doar câțiva lei în piețele din România

Ficatul este un organ extrem de important din organismul uman. Acest organ, situat în partea superioară a abdomenului, îndeplinește numeroase funcții importante. Printre cele mai notabile se numără detoxificarea organismului, eliminarea substanțelor toxice, sinteza proteinelor, producția bilei pentru digestia grăsimilor și depozitarea glicogenului, care este sursa principală de energie a corpului. Iată care este leguma miracol care poate asigura sănătatea ficatului tău.

Conform nutriționistului rus, Dr. Mariat, usturoiul este un aliat în normalizarea funcționării ficatului. În plus, anghinarea are un rol benefic asupra acestui organ, îmbunătățindu-i activitatea. Dr. Mukhina adaugă că consumul de anghinare are efecte coleretice și hepatoprotectoare.

În consecință, corpul se eliberează mai eficient de uree, toxine și săruri de metale grele, contribuind la scăderea nivelului de colesterol.

„Anghinarea va fi utilă pentru colecistită, hepatită cronică, insuficiență renală, ateroscleroză și obezitate”, spune medicul.

În ceea ce privește celălalt produs care contribuie la normalizarea funcției hepatice, respectiv usturoiul, trebuie consumat cu precauție, avertizează doctorul Mariat Mukhina.

Potrivit medicului, usturoiul conține aminoacizi care au un impact pozitiv asupra celulelor hepatice, având capacitatea de a regenera structura lor. Un alt beneficiu esențial al acestui condiment picant este prevenirea coagulării sângelui și a trombozei, având un efect favorabil asupra circulației sanguine. Introducerea regulată a usturoiului în dieta dumneavoastră poate spori semnificativ capacitatea organismului de a se apăra, făcându-l astfel un aliment extrem de căutar în timpul sezonului rece.

Consumul său regulat poate, de asemenea, să echilibreze flora intestinală, contracarând efectele microorganismelor nocive. De asemenea, acest aliment poate contribui la normalizarea nivelului de colesterol din sânge, îmbunătățind sănătatea sistemului cardiovascular.

Usturoiul ar trebui să facă parte din dieta dumneavoastră dacă doriți să accelerați metabolismul și să sporiți starea generală de sănătate, creșterea vitalității. Cu toate acestea, este important să fiți conștienți de potențialele efecte adverse, deoarece excesul poate avea consecințe nedorite. Prudență în consumul său, mai ales în timpul tratamentelor, este esențială, așa cum este recomandat de actualno.com.

Ficatul este un organ vital în corpul uman, cu roluri esențiale în procesele de digestie, detoxifiere și metabolism. Aflat în partea dreaptă a abdomenului, sub coaste, ficatul are o importanță majoră în menținerea stării de sănătate generală.

Printre funcțiile sale de bază se numără filtrarea sângelui pentru eliminarea substanțelor toxice, producerea bilei pentru digestia grăsimilor, stocarea și eliberarea glucozei pentru a menține nivelurile de zahăr din sânge constante, precum și sinteza proteinelor esențiale pentru coagularea sângelui și alte procese metabolice.

Ficatul are o capacitate notabilă de regenerare, putând să-și refacă celulele pierdute în urma daunelor sau bolilor. Cu toate acestea, stilul de viață sănătos și o alimentație adecvată sunt esențiale pentru menținerea sănătății ficatului.