Leo Grozavu vrea să rămână la Sepsi, în timp ce Marius Croitoru crede că este invidiat pentru ce a făcut la Botoșani

Tehnicianul echipei Sepsi, Leo Grozavu, a declarat, joi, după ultimul meci din play-off, că îşi doreşte să rămână la conducerea formaţiei din Sfântu Gheorghe.

"O victorie importantă ca moral. Ne-am atins scopul, am luat cele trei puncte, am odihnit o serie de jucători şi acum rămâne ultimul joc. Va fi un meci important pentru tot clubul. Indiferent cu cine jucăm la baraj, meciul se joacă pe teren. Trebuie să te sacrifici, să suferi, chiar dacă există o favorită pe hârtie. Sper ca duminică vom avea o altă stare mentală. Vreau să rămânem concentraţi. Va fi meciul sezonului pentru noi, va fi o finală. Ar fi important să jucăm în Europa. Eu îmi doresc să continui la Sf. Gheorghe. N-am semnat pentru sezonul viitor pentru că este un contract în desfăşurare. Pleacă Conte, pleacă Zidane, pleacă Iordănescu, ce contează dacă pleacă Grozavu? Eu am spus ce îmi doresc, vom vedea, mai avem un meci", a spus Grozavu, potrivit digisport.ro.

De cealaltă parte, Marius Croitoru a declarat că echipa sa este invidiată de alte grupări care au buget mai mare. “Am un sentiment de ciudă că am luat bătaie, dar pe total sunt mândru. Suntem în primele 6, sunt unii cu buget mai mare care ne invidiază. Am pierdut 7-8 fotbalişti importanţi pe parcursul cestui sezon, dar am făcut mai multe puncte decât anul trecut. I-am pierdut pe Ofosu, Keita, Haruţ, Câmpanu, mulţi alţii, e posibil să-i mai pierd, nu e uşor. Dacă aş găsi fotbalişti peste noapte noapte ar fi uşor, mă uit noaptea la 150 de jucători. Eu încerc să aduc pe unii pe care alţii îi ratează, iar eu să-i pun pe făgaşul normal şi apoi să plece la mai bine. Botoşani e un club atractiv pentru talente şi speranţe care să fie puse pe picioare. Media salarială nu o spun ca să nu-şi bage unghia în gât alte cluburi care investesc mult mai mult. Media e la 1000-2000 de euro, atât”, a afirmat Croitoru.

Formaţia Sepsi Sfântu Gheorghe a învins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa FC Botoşani, în ultimul meci al play-off-ului ediţiei 2020/2021 a Ligii I. Golul a fost marcat de Safranko, în minutul 90.