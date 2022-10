Lewis Hamilton nu va fi sancționat pentru că a purtat piercing în nas la Grand Prix-ul din Singapore. Echipa pilotului, amendată cu 25.000 de euro

Mercedes, echipa lui Lewis Hamilton, a fost amendată cu 25.000 de euro de către Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA) ​​pentru că nu a raportat că pilotul său conducea cu un piercing în nas. Britanicul în schimb nu va fi sancţionat.

Convocat de oficialii FIA cu ocazia Grand Prix-ului din Singapore, Hamilton a oferit justificări medicale pentru piercing: "Lewis a spus că medicii lui l-au sfătuit să nu scoată piercing-ul pentru moment. Ca răspuns la o solicitare din partea comisarilor, echipa a prezentat un raport al medicului care confirmă declaraţia lui Hamilton".

"Am acest piercing la nas de ani de zile. De la inceputul anului am primit scutiri până găsesc o solutie. Am încercat să-l scot, dar m-am ales cu o infecţie. Medicii m-au sfătuit să-l păstrez. E o nebunie să fii nevoit să vorbeşti despre ceva atât de nesemnificativ", a declarat Hamilton la o conferinţă de presă.

Pe de altă parte, Mercedes, echipa britanică, va trebui să plătească o amendă de 25.000 de euro. Comisarii dau vina pe echipa condusă de Toto Wolff că nu a declarat că Hamilton a avut un piercing la nas în acest weekend la Singapore, conform news.ro.