Lia Olguța Vasilescu anunță noi măriri de pensii: Facultatea, masteratul, armata și doctoratul vor fi considerate vechime în muncă

Lia Olguța Vasilescu a anunțat, vineri seara, la România TV, într-un interviu acordat lui Victor Ciutacu, o nouă mărire a pensiilor! Totul, după ce de la 1 iulie, punctul de pensie a urcat la 1.100 de lei.

În plus, ministrul Muncii a precizat că cei care au făcut facultatea, masteratul și doctoratul la cursuri de zi, precum și cei care au efectuat stagiul militar, vor beneficia de un avantaj. Perioadele de studii și armata vor fi considerate vechime în muncă.

”În primăvara anului viitor, pensiile vor crește din nou. Punctul de pensie va urca la 1.250, de la 1.100 cât e acum, de la 1 iulie. Vor urma și o serii de corecții. Se va pune armata, masteratul și facultatea care a fost făcută la cursuri de zi, precum și doctoratul.”, a spus Lia Olguța Vasilescu.

Ministrul a anunțat că Legea Pensiilor va fi votată la sfârșitul acestui an.

"Pensiile s-au mărit de la 1 iulie. S-au convins cu toții că nu am mințit cu nimic și că respectăm întru totul programul de guvernare. Exact la datele în care scrie programul de guvernare s-au majorat pensiile de fiecare dată, nu a existat niciun fel de problemă la plata pensiilor și insist să spun, tocmai pentru că președintele a lăsat în spațiul public o nebuloasă că ar putea să nu se plătească pensiile.

Sigur că sunt bani de pensii. Ba mai mult decât atât, prin transferul contribuțiilor anul trecut am reușit să reducem deficitul la fondul de pensii la jumătate, cu 56,4%.

Anul trecut am avut 13 miliarde deficit, anul acesta ne-am prognozat 7 miliarde prin bugetul de stat și după primul trimestru am constatat că ceea ce am estimat anul trecut, când am făcut acest transfer al contribuțiilor, e real ba chiar mai bine decât ne asteptam noi. Noi ne-am gândit că va fi 50%, așa ieșea pe calculele noastre. A ieșit 56,4% și bineînțeles că speram că după ce venim cu Legea Pensiilor, care are mai multe prevederi care ne vor ajuta, atunci vom reduce total deficitul pe fondul de pensii.

Important este ca toată lumea să-și plătească contribuțiile de asigurări sociale. Pentru că, vedeți dumneavoastră, de aici a plecat toată problema. De aici am fost obligați să facem acest transfer al contribuțiilor. Anul trecut toți ne acuzau că vrem să luăm banii oamenilor, tot felul de prostii am auzit, dar noi am urmărit un singur lucru: ca toată lumea să-și plătească corect toate aceste dări pe care le au, nu către stat, ci pentru pensia lor, pentru asigurarea lor medicală. Adică fix pentru ei. Am constatat de-a lungul anilor, pentru că am făcut tot felul de calcule, de estimări, de studii, faptul că erau 2 milioane de persoane în România pentru care nu fuseseră achitate contribuțiile sociale.

Da, da, 2 milioane. Sigur, asta neînsemnând că de când s-au angajat până în momentul respectiv nu și-au achitat contribuțiile, dar anumite perioade, 3 luni, 6 luni, 1-2-3 ani, nu se plătiseră contribuții. Bineînțeles că din cauza asta tot timpul era deficit pe fondul de pensii. Dar, făcând acest transfer al contribuțiilor am reușit două lucruri foarte importante. O dată: să reducem deficitul și al doilea lucru: să nu afectăm în niciun fel nici angajații, nici angajatorii.S-au convins cu toții că dacă angajatorii au fost de bună-credință și au efectuat în mod corect acest transfer al contribuțiilor în sensul că cheltuiala totală a angajatorului de anul trecut devine brutul de anul acesta nici angajatorul nu trebuie să pună bani în plus pentru salariat, nici salariatul nu pierde pe net.

Deci sunt două lucruri bune pe care am reușit să le facem și sperăm că măsurile pe care le-am luat anul trecut, chiar dacă a fost foarte mult deranj pe această temă, vor produce efecte foarte bune pe viitor", a declarat Lia Olguţa Vasilescu pentru România TV.

Ministrul Muncii spune că România are 5,2 milioane de pensionari. "La pensiile speciale avem în jur de 200.000 de pensionari care provin din Armată și din Poliție și în jur de 8.000 de pensionari care provin din celălalte structuri - grefieri, magistrați. Pensiile pe contributivitate au crescut cu 10% și au mai crescut cu 25% aproximativ pensiile minim garantate. În momentul în care noi am intrat la guvernare, aceste pensii erau la 400 de lei, apoi au crescut la 520 anul trecut și anul acesta au ajuns la 640 de lei. Am avut un act normativ prin care am impus, în primul rând, ca toate pensiile să fie plătite până în data de 15 pentru că până acum erau tot felul de sincope cu Poșta, care să zicem că rămânea vreo 2 zile fără lichidități și ajungea peste două zile cu banii la oameni acasă. Ori pentru ei era destul de complicat, pentru că foarte mulți dintre pensionari își drămuiesc pensia pe fiecare zi. Și atunci am stabilit niște condiții foarte drastice și pentru ordonatorii de credite, și pentru cei de la Poștă, că nu mai au voie sub nicio formă să depășească data de 15 a fiecărei luni și am reușit din luna iulie să plătim toate pensiile, cu Poșta, la această dată.

Cred că oamenii au început să facă diferența între ceea ce spunem noi și ceea ce spun ceilalți, în frunte cu președintele României, din păcate, care ar trebui să aibă totuși rolul de mediator", a spus Vasilescu.