Lia Olguţa Vasilescu, replică sarcastică pentru Ludovic Orban: 'Să le dea doar celor care au votat cu PNL'

Deputatul PSD Lia Olguţa Vasilescu îi răspunde sarcastic lui Ludovic Orban, după ce preşedintele PNL a afirmat că nu i se pare normal ca toţi angajaţii din sectorul pubic să beneficieze de vouchere de vacanţă. Fostul ministru al Muncii propune ca vouchere de vacanţă să se dea doar votanţilor PNL.

"Ludovic Orban recidiveaza: 'Nu mi se pare normal ca toţi angajaţii din sectorul public să beneficieze de vouchere de vacanţă...' Aşa este, Ludovic! Eu propun sa le dea doar celor care au votat cu PNL, ca ei voteaza si cu Johannis si doar ei merita in vacanta...", scrie Lia Olguţa Vasilescu pe Facebook.

Afirmaţia preşedintelui PNL a fost făcută luni, într-o conferinţă de presă, Orban încercând să explice de ce a luat la ţintă facilităţile fiscale ale angajaţilor din IT. "N-am nimic cu cei care lucrează în IT. Ceea ce am spus a fost legat de modul în care PSD gândeşte politicile creând privilegii pentru unii din dorinţa de a-şi dezvolta un electorat captiv. Am mai dat şi alte exemple. Vă dau numai un exemplu, voucherele de vacanţă. Nu mi se pare normal ca toţi angajaţii din sectorul public să beneficieze de vouchere de vacanţă, în timp ce angajaţii din mediul privat să beneficieze de vouchere de vacanţă numai dacă doreşte compania. Din acest motiv, noi avem o propunere tot pentru eliminarea discriminării, permiţând companiile să deducă costul cu acordarea voucherelor de vacanţă, astfel încât să permitem egalitatea de tratament între cei care lucrează în mediul privat şi cei care lucrează în sectorul public", a afirmat Orban.