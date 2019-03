Liam Neeson le cere scuze fanilor pentru un comentariu rasist

Actorul irlandez Liam Neeson a transmis un mesaj prin care îşi cere scuze, la câteva săptămâni după ce a generat o controversă discutând despre un incident din trecut în care a vrut să lovească un bărbat de culoare pentru a răzbuna violul unei prietene, scrie Variety, informează News.ro.

Citește și: Un serial bazat pe scrierile lui Bruce Lee, va debuta în aprilie pe Cinemax şi HBO GO

"În ultimele săptămâni, m-am gândit şi am vorbit cu mai multe persoane care au fost rănite de povestirea mea impulsivă despre un viol brutal a cărei victimă a fost o prietenă dragă, acum 40 de ani, şi la gândurile şi acţiunile mele inacceptabile de atunci ca răspuns la acea crimă", a spus el.

"Oroarea a ceea ce i s-a întâmplat prietenei mele a stârnit gânduri iraţionale care nu mă reprezintă. Încercând să explic acele sentimente astăzi, am pierdut esenţialul şi am rănit oameni într-o perioadă în care limbajul este adesea folosit ca o armă iar o întreagă comunitate de persoane nevinovate este vizată de acte de furie. Nu mi-am dat seama că nu este vorba despre justificarea furiei mele în toţi aceşti ani, ci despre impactul pe care cuvintele mele îl au astăzi. A fost greşit ce am făcut. Recunosc că, deşi comentariile pe care le-am făcut nu reflectă, în niciun fel, adevăratele mele sentimente nici pe mine, au fost insensibile. Îmi cer scuze", a adăugat actorul.

Neeson a devenit subiectul unei dezbateri după ce a povestit, într-un interviu acordat Independent, cum, în urmă cu 40 de ani, aflând că o prietenă a lui a fost violată de un bărbat de culoare, a mers timp de o săptămână pe străzi pentru a-i face dreptate. El a mărturisit că îşi dorea să fie provocat pentru a ucide orice "nenorocit negru".

Actorul în vârstă de 66 de ani a spus că explicaţiile lui au fost scoase din context. "Nu sunt rasist", a afirmat el.

"M-a şocat această nevoie instictuală pe care am avut-o. M-a şocat şi mi-a făcut rău. Am căutat ajutor. Am mers la un preot, am avut doi foarte buni prieteni cu care am vorbit şi, credeţi sau nu, am recurs la power walking să scap de asta", a explicat el în emisiune.

În urma interviului din Independent şi a controversei iscate, compania de producţie şi distribuţie Lionsgate a anulat evenimentele de pe covorul roşu de la premiera de la New York a filmului "Cold Pursuit", în februarie.