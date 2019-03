Un serial bazat pe scrierile lui Bruce Lee, va debuta în aprilie pe Cinemax şi HBO GO

Serialul dramatic „Războinicul/ Warrior”, bazat pe scrierile lui Bruce Lee, va debuta pe 5 aprilie, pe Cinemax şi pe HBO GO.

Filmat în Cape Town, Africa de Sud, serialul care are zece episoade este creat de Jonathan Tropper („Banshee”).

Acţiunea serialului „Războinicul” este plasată în timpul războaielor dintre organizaţiile criminale din cartierul Chinatown din San Francisco, în a doua jumătate a secolului 19. Serialul îl prezintă pe Ah Sahm, un fenomen al artelor marţiale, care devine asasinul plătit al uneia dintre cele mai puternice familii criminale din Chinatown.

„Războinicul” este produs pentru Cinemax de Perfect Storm Entertainmet, Tropper Ink Productions şi Bruce Lee Entertainment. Serialul e creat de Jonathan Tropper, care este şi producător executiv. Justin Lin şi Danielle Woodrow sunt producători executivi din partea Perfect Storm Entertainment. Shannon Lee e producătoare executivă pentru Bruce Lee Entertainment. Brad Kane este producător executiv şi Richard Sharkey producător co-executiv. Episodul pilot îl are pe Assaf Bernstein ca producător executiv.

Andrew Koji („Fast & Furious 6”) joacă rolul principal. Din distribuţie mai fac parte şi Kieran Bew („The Street”), Olivia Cheng („Marco Polo”), Dianne Doan („Vikings”), Dean Jagger („Game of Thrones”), Langley Kirkwood („Invictus”), Hoon Lee („Banshee”), Christian McKay („Me and Orson Welles”), Joe Taslim („Fast & Furious 6”), Jason Tobin („The Fast & the Furious: Tokyo Drift”), Joanna Vanderham („The Paradise”), Tom Weston-Jones („Copper”) şi Perry Yung („The Knick”).