Lideri PSD: Nu putem să ne sinucidem de dragul lui Tăriceanu / SURSE

Premierul Viorica Dăncilă le va prezenta șefilor filialelor PSD, la Parlament, luni de la ora 17.00 în ședința CEX, propunerile avansate de ALDE, printre care restructurare guvernamentală, reîmpărțirea ministerelor, cooptarea Pro România la guvernare și susținerea candidaturii lui Călin Popescu Tăriceanu la prezidențiale, urmând ca în CEX să se dea un vot legat de solicitările ALDE, au zis surse din conducerea partidului pentru STIRIPESURSE.RO.

Legat de restructurare, PSD este de acord cu micsorarea numarului de ministere si reducerea numarului secretarilor de stat, insa nu este de acord cu impartirea portofoliilor 50% la PSD si 50% la ALDE + Pro Romania, cum ar fi cerut ALDE.

Situatia a fost discutata in mai multe intalniri informale ale liderilor PSD saptamana trecuta.

„Nu-i poți cere unui partid să se sinucidă politic, pentru că asta ar însemna pentru noi să nu avem candidat la prezidențiale. Pentru partid ar inseamna ca ne ducem in cap cu totul, pentru ca dincolo de perceptia electoratului este vorba de perceptia propriilor membri, 'Domnule eu sunt intr-un partid care nu e in stare sa aiba candidat propriu?' Chiar in halul asta am ajuns? Sunt partidulete de care auzi odata la 4 ani si care fac toate eforturile posibile sa fie pe lista, sa arate ca exista, sa aiba candidat la prezidentiale. Un partid trebuie sa fie acolo, sa se legitimeze prin lupta electorala, sa fie vizibil. O sa castigam, nu o sa castigam, vedem, dar trebuie sa intri cu cineva in campanie. Nu ne permitem sa ne dezintegram de dragul lui Tariceanu”, ne-a declarat un lider central PSD.

„Vrei și fata și jumătate din împărăție? Nu se poate”, spun surse din PSD care afirmă că oricum ALDE a avut destule beneficii în actuala guvernare, incepand cu funcțiile de vicepremier și președinte al Senatului.

În ședința CEX este de așteptat, spun sursele citate, să se voteze o parte din solicitările ALDE, după care PSD să iasă public cu un punct de vedere foarte clar.

„Nu acceptăm chiar orice. Cu orice risc, chiar dacă ieșim de la guvernare. Să facă ei cu USR Guvernul. Trebuie sa fim demni, mergem inainte, vrem sa guvernarea pana la capat”, au zis surse din PSD.

ALDE ia în calcul să iasă de la guvernare și să facă alianță cu Pro România în opoziție.

