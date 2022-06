Liderii G7, geloși pe Putin la bustul gol: 'Ar trebui să ne arătăm și noi pectoralii' - VIDEO

Premierul din Marea Britanie, Boris Johnson, dar și liderii G7 l-au ridiculizat pe Vladimir Putin în timpul unei glume înainte de discuțiile de astăzi de la summit.

Premierul, canadianul Justin Trudeau și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-au ironizat pe liderul rus în timp ce s-au așezat pentru discuții în Bavaria.

Făcând referire la faimoasele ședințe foto macho ale lui Putin, au sugerat să facă niște "călărie cu pieptul gol" pentru a arăta că sunt mai "duri" decât el.

Discuția lipsită de diplomație riscă să inflameze și mai mult tensiunile pe fondul impasului provocat de invazia lui Putin în Ucraina.

Totul a avut loc cu camerele de filmat în timp ce se adunau în jurul unei mese cu președintele american Joe Biden. Johnson a spus: "Aveți gecile pe voi? Fără jachetă? Ne dăm hainele jos?".

Când Trudeau a sugerat că au așteptat până după ce s-a făcut poza oficială, în ciuda căldurii din încăpere, Johnson a glumit: "Trebuie să arătăm că suntem mai duri decât Putin".

Trudeau a adăugat: 'Vom avea parte de o demonstrație de călărie cu pieptul gol'.

Johnson poate fi apoi auzit în înregistrare spunând: "Trebuie să le arătăm pectoralii noștri".

Von der Leyen a intervenit: "Echitația este cea mai bună".

World leaders at the G7 summit in Germany have gathered for the 'family photo'.



The meeting is set to be dominated by the war in Ukraine and sanctions on Russia.https://t.co/ms5xcMX5g6



???? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/FY9ymQEjH2 — Sky News (@SkyNews) June 26, 2022

1⃣World leaders mocked #Putin ’s tough-man image at a #G7 lunch, joking about whether they should strip down to shirtsleeves - or even less, @AFP reports. pic.twitter.com/rS8R5KlBgS — U24 (@u24_news) June 26, 2022