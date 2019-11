Liderul PMP Brăila: Vom vota cu Iohannis, chiar dacă nu totdeauna ne-a mulţumit

Preşedintele organizaţiei Brăila a Partidului Mişcarea Populară (PMP), Viorel Botea, le-a recomandat membrilor şi simpatizanţilor ca, în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, să îl voteze pe Klaus Iohannis, având în vedere că PMP este un partid de dreapta, membru în PPE, potrivit Agerpres.

"Partidul Mişcarea Populară, fiind un partid de dreapta, membru în PPE, va vota evident alături de dreapta. Cu siguranţă, noi îl vom vota pe preşedintele Iohannis, chiar dacă nu totdeauna ne-a mulţumit sau nu totdeauna am avut cele mai bune cuvinte de spus. Pentru că noi, de fapt, am considerat că domnul Theodor Paleologu este cel mai bun candidat pentru alegerile prezidenţiale. Fiind un partid de dreapta, având acelaşi tip de doctrină precum PNL-ul, fiind împreună atât la nivel naţional printr-o alianţă, cât şi la nivel european, noi recomandăm tuturor membrilor şi simpatizanţilor noştri să îl voteze în turul al doilea pe Klaus Iohannis", a declarat Botea, în conferinţă de presă.Viorel Botea, care este şeful ISJ Brăila, a lăsat să se înţeleagă că deşi PMP va merge alături de PNL în alegerile prezidenţiale, în plan local organizaţia pe care o conduce va rămâne alături de PSD."Asta nu înseamnă că noi nu vom merge în continuare să fim alături de toţi brăilenii în toate proiectele pe care le avem de votat şi le avem de discutat în Consiliul Judeţean şi în consiliile locale. Cu siguranţă vom avea aceeaşi atitudine corectă, pozitivă, în favoarea cetăţenilor, indiferent că aceşti cetăţeni sunt de dreapta sau de stânga", a completat Botea.Candidatul PMP, Theodor Paleologu, a obţinut în judeţul Brăila 4,66% din voturi în primul tur al alegerilor prezidenţiale, "fiind pentru prima dată când PMP are la Brăila un rezultat sub 5%", după cum a precizat Viorel Botea.