Liderul PSD Vaslui citează din Caragiale pentru a descrie relația cu PNL în județ: 'Există, e sublimă, dar lipseşte cu desăvârşire'

Preşedintele PSD Vaslui şi al Consiliului Judeţean (CJ), Dumitru Buzatu, a declarat că alianţa cu PNL nu funcţionează bine la nivelul judeţului, acesta invocând în special atitudinea consilierilor judeţeni liberali, care de multe ori nu susţin proiectele propuse în CJ şi care s-au abţinut de la votul bugetului în ultima şedinţă a forului decizional.

"Coaliţia cu PNL în judeţul Vaslui, pentru a utiliza o formulă a unui clasic, care bineînţeles că dacă este clasic nu mai este în viaţă, există, este sublimă, dar lipseşte cu desăvârşire. Eu am pornit de la acest fapt, ideea grupului (liberal - n.r.) din Consiliul Judeţean este de a prelua conducerea Consiliului Judeţean. Păi, cum vine treaba asta? Eu am crezut că partenerii vorbesc între ei, decid anumite lucruri, le respectă, se abţin în a face anumite lucruri. Păi, dacă tu vrei să-mi iei calul, eu ce să fac? Avem şi relaţii de prietenie cu unii, relaţii foarte bune, comunicăm foarte bine, dar urmăm liniile separate până când vom ajunge la înţelegerea faptului că nu poate unul să sară peste celălalt, nu poate unul să-l împiedice pe celălalt şi să-i ceară să colaboreze. N-am avut situaţia în care să fi comis vreo faptă, vreo infracţiune gravă încât să mă oprească cineva, dimpotrivă eu cred că am avut o conduită foarte corectă în toţi anii în care am fost preşedinte al CJ şi, mai mult decât atât, poate paradoxal, eu chiar colaborez cu oameni din PNL", a afirmat preşedintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, conform AGERPRES.Liderul PSD Vaslui a avansat ideea că liberalii din Consiliul Judeţean refuză colaborarea fiindcă acest lucru le-ar fi fost impus de conducerea partidului. Buzatu a adăugat că personal a făcut eforturi pentru păstrarea unor bune relaţii cu cei de la PNL."Vom continua cu această atitudine pe durata întregului mandat şi cu eforturile de a mă înţelege mai bine. Poate vom găsi disponibilitatea de a discuta aspectele acestea. Eu aş vrea, dar nu vine nimeni să-mi spună. Dacă domnii consilieri respectă o anumită indicaţie, nu cred că este numaidecât dorinţa lor de a face lucrul acesta, ci li se trasează o linie de conduită. Eu am spus oricui m-a întrebat că sunt capabil să colaborez cu oricare dintre partidele de pe eşichierul politic şi uneori am avansat şi propuneri pentru această chestiune şi am avut insatisfacţia că au fost refuzate, dar am avut satisfacţia că cei care le-au refuzat n-au avut nimic de câştigat din asta şi atunci mă rog pentru sănătatea lor", a spus şeful PSD Vaslui.Dumitru Buzatu a mai susţinut că se înţelege foarte bine cu primarii PNL din judeţ şi că răspunde nevoilor acestora, în măsura în care CJ poate să susţină anumite proiecte.