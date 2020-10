Liliana Solomon, fost lider liberal din diaspora sustine candidatul care poate rasturna calculele!

Și a apărut lista candidaților români din Diasporă la parlamentare!

Pfoaiiii, si cati sunt...din toate partidele...Toți se visează în parlament dar de marea majoritate a candidaților NU A AUZIT NIMENI !

Și dacă anul trecut "luptam" din răsputeri să susțin PNL-ul și să-i indrum pe multi dintre voi să îi votați, ei bine, văzând ce a făcut acest guvern( de cacao) intr-un an de la alegeri, cum s-a comportat cu NOI cei din Diasporă la inceputul pandemiei si pe tot parcursul acestor luni, vă indrum să NU-I MAI VOTAȚI ! NU MERITA VOTUL NOSTRU !

Sa le arătăm că DIASPORA nu e buna doar la alegeri și investiții în România, NU !

Un guvern TREBUIE să fie mereu alături atât de popor cât și de cei plecați.

Și cum guvernanții noștri n-au habar de problemele românilor din Diasporă, am hotărât ca votul meu la senat să îl acord candidatului independent Stefan Voloseniuc iar la deputați domnului Stefan Stanasel

Mentionez ca NU FAC PARTE DIN NICIUN PARTID POLITIC SI NU-I CUNOSC PERSONAL pe acești domni, dar nu pot nega faptul că am auzit doar lucruri pozitive despre ei, despre implicarea atât în viața socială cât și în cea politică în zonele în care locuiesc. Acești doi domni CUNOSC problemele românilor din Diasporă, au ajutat in repetate rânduri pe cei in dificultate și sunt convinsă că ar face multe pentru românii din Diaspora. Mentionez și faptul că cei doi domni sus menționați afla in acest moment de hotărârea mea. Deci NU AM FOST CONTACTATA DE NICIUNUL DINTRE EI SI NU MI S-A PROMIS NIMIC PENTRU PUBLICITATE SAU VOTURI.

Multi dintre voi mă cunosc și STIU ca nu ma murdaresc pe mâini pentru NIMENI SI NIMIC IN LUME si fac mereu ceea ce ma indeamna imima. ESTE DECIZIA MEA, că vă place sau nu !

Așadar, vă invit să intrați pe paginile lor, să vedeți cine sunt, să le ascultați discursurile și să-mi dați o mână de ajutor. În ce sens ?

Avem dreptul la două voturi : unul la senat și altul la deputați. Puneti ștampila in dreptul acestor două nume.

Și nu uitați: VOTUL NOSTRU CONTEAZĂ ! Sa nu mai lăsăm pe cei de la București să decidă ce e bine sau nu pentru Diasporă!

Scrie aceasta pe pagina de facebook.