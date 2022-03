'Lista Statului Paralel', cu așa -ziși activiști pro Rusia, făcută publică: Încep vânătoarea vrăjitoarelor

Deputatul PSD Daniel Ghiță a făcut publică o așa-zisă listă făcută de ceea ce el numește Statul Paralel, listă pe care apar oameni suspectați că ar fi activiști pro Rusia. Pe ea se află politcieni și jurnaliști. Ghiță spune că la mijloc e vorba de o vânătoare de vrăjitoare.

"Știam ca sunt pe lista neagră a “Statului Paralel” , dar credeam totuși că sunt in top ten! Am fost dezamăgit să fiu pe locul 12!

“Paralelii” încep #Vânatoarea de vrăjitoare! N-o să aibă noroc …

O prietenă din presă mi-a trimis o listă de “prieteni ai lui Putin”, întocmită de către acoperiții Statului Paralel, agenții Factorului Extern. Devine limpede acțiunea de intimidare a celor cu expertiză, ce mai îndrăznesc să gândească și să se exprime obiectiv.

Mă refer pe moment doar la cei din presă, jurnaliști și analiști aflați pe listă, pe care-i caracterizez în mod generic ca fiind “crema jurnalismului” din România, oameni de mare valoare profesională. Deci, de denigrat de către agenții paralelilor, aflați în slujba Factorului Extern! Vai de capul lor de complexați …

O să revin odată cu extinderea operațiunii!

“Proputiniștii din România. Ordine aleatorie, listă deschisă, se vor adăuga și alte nume în funcție de sugestii:

1. Teodosie al Tomisului

2. Adrian Severin

3. Cozmin Gușă

4. Dan Chitic

5. Oana Lovin

6. Iulian Capsali

7. Bogdan Duca

8. Diana Șoșoacă

9. Dan Puric

10. Olivia Steer

11. Orlando Teodorovici

12. Daniel Ghiță

13. George Simion

14. Marius Ghilezean

15. Dana Budeanu

16. Călin Georgescu

17. Valer Dorneanu

18. Sebi Ghiță

19. Dan Andronic

20. Alexandru Petria

21. Liviu Pleșoianu

22. Codruța Cerva

23. Florin Bichir

24. Cătălin Berenghi

25. fam. Gelu Voican-Voiculescu ????

26. Sorin Rosca Stanescu

27. Iosefina Pascal

28. Silviu Dancu

29. Cătălin Ivan

30. Ioan Talpeș

31. Mircea Chelaru

32. Ninel Peia

33. Iulian Iancu

34. Anca Alexandrescu

35. Răzvan Dumitrescu

36. H.D. Hartmann

37. Mădălin Ionescu

38. Adrian Năstase

39. Iulian Urban

40. Ilie Bădescu

41. Radu Baltasiu

42. Ovidiu Hurdezeu

43. Ion Cristoiu

44. Răzvan Savaliuc”

Nu sunt “putinist”, nu sunt pro Rusia ( nu am fost niciodată!) , nu sunt pro Putin ( eu am susținut Maidanul in 2014!) Nu sunt cu nicio națiune străină, decât cu națiunea ROMÂNĂ!

Pentru unii e greu să accepte că eu îmi iubesc țara si poporul?

Nu sunt de acord cu acest război!

Nicio ființa umană nu merită să moară in război.

Da, de când am intrat in politică sunt vânat. Da, să vâneze, că sunt bine antrenat și îl am pe Dumnezeu!

Mă iertați că deranjez slugile?

Nihil Sine Deo", scrie Daniel Ghiță pe Facebook.