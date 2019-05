Lituania şi regizorul Arthur Jafa, premiaţi cu Leul de Aur la Bienala de artă de la Veneţia

Bienala de Artă de la Veneţia s-a deschis pentru public sâmbătă, marcând prima zi din cele şase luni în care vizitatorii pot admira cele mai noi tendinţe în arta contemporană, anunţă DPA, potrivit news.ro.

Citește și: Anunț făcut de Lia Olguța Vasilescu! ‘PSD este partidul care a realizat cele mai mari reduceri de taxe în România în ultimii 30 de ani’

Până la 24 noiembrie, opere semnate de 80 de artişti pot fi descoperite sub motto-ul "May You Live in Interesting Times".

Lituania a fost premiată cu trofeul pentru cea mai bună contribuţie naţională.

Trofeul Leul de Aur pentru cel mai bun participant a fost acordat regizorului american Arthur Jafa pentru videoclipul său "The White Album", despre rasism şi violenţă în mediul online.

Citește și: Sumă amețitoare! Cât încasează vedeta care a lăsat PRO TV pentru Antena 1

Doi artişti germani au câştigat premiul Leul de Aur la ediţia din 2017.

Americanul Ralph Rugoff este curatorul expoziţiei de artă contemporană.

Juriul este condus de Stephanie Rosenthal, care este managerul spaţiului expoziţional Martin-Gropius-Bau din Berlin.

Citește și: Victor Ponta face dezvăluiri! Ce sumă colosală a plătit Dragnea pentru a-i fi transmis discursul de la mitingul PSD

România participă la cea de-a 58-a Expoziţie Internaţională de Artă - La Biennale di Venezia cu lucrări ale artiştilor Belu-Simion Făinaru, Dan Mihălţianu şi Miklós Onucsán. "Conversaţii neterminate asupra importanţei absenţei/ Unfinished Conversations on the Weight of Absence" s-a deschis în 9 mai, la Pavilionul României din Giardini della Biennale.