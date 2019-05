Liviu Dragnea, acuzat de minciună - Nici vorbă de 10 miliarde euro. Este disperat, știe că pierde tot în câteva săptămâni

Senatorul liberal Florin Cîțu îl acuză pe Liviu Dragnea de minciună, menționând că suma alocată primarilor prin Fondul de Dezvoltare și Investiții este de 63 de milioane de euro. Reacția vine după ce liderul PSD a anunțat, joi, că programul va beneficia de 10 miliarde euro.

"TOTI primarii TREBUIE sa STIE!

Dragnea MINTE!

Dragnea este disperat. Stie ca pierde TOT in cateva saptamani.

In stilul caracteristic al dictatorilor face promisiuni mincinoase.

Citeste si Audieri de ULTIMĂ ORĂ în cazul morții lui Răzvan Ciobanu! Proprietarul mașinii, dezvăluiri despre ultimele zile ale designerului

Realitatea este asta:

-In 2019 suma pe care o are la dispozitie Fondul de Dezvoltare si Investitii este de ... 63 milioane euro (300 milioane lei)!

Nici vorba de 10 miliarde euro. Suma pe care o tot arunca in public mincinosul Dragnea.

Asta in timp ce, in fiecare an doar GAURA din bugetele locale care a aparut dupa ultimii doi ani de mizerii fiscale ale PSD, sustinut de alde si udmr, este de aproximativ 4 miliarde euro.

Acesti bani, aproximativ 4 miliarde euro, sunt necesari in primarii pentru cheltuieli CURENTE. Cine sa mai faca investitii?

MFP da acesti bani CNSP sub forma de imprumut cu dobanda. De unde scoate banii CNSP pentru dobanda?

Va urma...", a scris liberalul pe Facebook.