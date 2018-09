Liviu Dragnea, Victor Ponta și Darius Vâlcov, 'fierți' la foc mic de Înalta Curte de Casație și Justiție - Procesele în care așteaptă motivarea sentințelor

Nume grele din politica românească precum Liviu Dragnea, șeful PSD, Darius Vâlcov, consilierul premierului Dăncilă sau Victor Ponta, fost premier, actual lider al PRO România așteaptă motivările sentințelor emise de judecători în cazul unor procese în care au fost cercetați. Conform Ziare.com, Judecarea apelurilor in aceste cazuri este intarziata de redactarea acestor decizii.

"1. Liviu Dragnea

Cel mai cunoscut caz este al presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual.

Liderul PSD chiar a avut o reactie dura la sfarsitul lunii iulie. Politicianul a acuzat ca ar fi auzit zvonuri ca se incearca gasirea a trei judecatori care sa-l condamne.

21 iunie 2018: Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani si 6 luni in Dosarul angajarilor fictive. Decizia a fost luata in majoritate: magistratii Geanina Arghir si Constantin Epure au fost pentru condamnare, in timp ce judecatorul Stefan Pistol ar fi vrut achitare.

2. Calin Popescu Tariceanu

Un alt caz mediatizat este cel al presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului.

22 mai 2018: Calin Popescu Tariceanu a fost achitat de Inalta Curte. Decizia a fost luata de acelasi complet de judecata ca in cazul lui Dragnea, format din judecatorii Stefan Pistol, Constantin Epure, Geanina Arghir. Toti cei trei judecatori au hotarat achitarea.

3. Darius Valcov

8 februarie 2018: Darius Valcov a fost condamnat la 8 ani de inchisoare pentru trafic de influenta, spalare de bani si operatiuni financiare sau acte de comert incompatibile cu functiile ocupate.

Decizia de condamnare a fost luata in unanimitate de toti judecatorii din complet: Silvia Cerbu, Simona Elena Cirnaru si Maricela Cobzariu.

4. Victor Ponta

10 mai 2018: Fostul premier Victor Ponta si fostul senator Dan Sova au fost achitati in Dosarul Turceni-Rovinari, in care au fost judecati pentru fapte de coruptie, in legatura cu incheierea unor contracte de consultanta.

Sentinta a fost data in unanimitate de toti membrii completului, judecatoarele Ioana Ilie, Ioana Bogdan si Lavinia Lefterache", scrie ziare.com.