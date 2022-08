Liviu Dragnea a izbucit la adresa lui Ștefănescu: Partidul s-a umplut de oameni de afaceri, unii cu legături dubioase

Liviu Dragnea a făcut declarații explozive după ruptura de APP. Dragnea spune că secterarul formațiunii, Codrin Ștefănescu, vechi prieten de-al său, și fost secretar în PSD, a adus în partid o mulțime de oameni de afaceri cu legături dubioase și pretenții ciudate. La rândul său, Codrin Ștefănescu s-a arătat stupefiat de declarațiile lui Dragnea.

„S-au adunat mai multe lucuri ce nu aveau legătura cu ideea inițială despre care am discutat cu Codrin de pe vremea când eram la Rahova. Mi-a spus că se va înființa un partid în jurul meu. Nu am vrut așa ceva, dar am spus că dacă va fi construit bine și că nu se va permite intrarea în partid a unora din sistem cu trecut ciudat, despre care nu ești sigur că se pot bate pentru ideea de suveranitate, patriotism naționalism, adică să recuperăm țara.

Codrin Ștefănescu a avut multe decizii discreționare, președinți schimbați la telefon, multe întâlniri cu oameni care nu au ce căuta într-un partid pe care îl sprijin. Încet, încet, Alianța Pentru Patrie se transfofma într-un grup de oameni da afaceri și cu unii cu legături ciudate. Despre Puiu Florian îmi spunea că vrea să fie președinte. Francisc Tobă, care cered că de când a venit în APP, Codrin a început să aibă alt comportamente. Am spus că nu sunt de acord să fiu vehicolul politic pentru ca un grup de oameni dubioși să ajungă în zona puterii datorită mie.

Nu sunt de acord să mi se folosească numele în tot felul de postări care nu au legătura cu politica. Le-am cerut să iasă din realitatea falsă despre diverse acțiuni întreprinse în teritoriu, dar care nu existau. Îmi tot spunea Codrin că intr-o comună, președintele de filială de acolo a făcut niște acțiuni, deși nu se întâmplase nimic. Au apărut mulți nemulțumiți.

Am cerut să se țină întâlniri și fără palincă și suncă pe masă, fără amenințări și injurături. Nu astea erau așteptările mele de la APP. Deși 99% sunt alături de acest partid. Eu nu renuț la principiile mele, voi fi alături de ei, dar trebuie să facă curețenie în conducerea partidului. E nevoie de o conducere sănătoasă. Codrin Ștefănescu nu are căderea să mă poată ierta pe mine. Doar familia mea și cei foarte apropiați mie, care au suferit alături de mine, mă pot ierta și mi-aș dori s-o facă.

Am evitat să spun lucuri din interior, dar încerc să spun cu gura plină. Codrin conduce partidul într-un mod nesătătos. Nu poți sta în fiecare zi discuții politice cu paharul pe masă. Nu am avut nicio rezervă să vorbesc despre aceste sistem, desi stateam la masă cu ei. Eu spuneam public despre cum se construiește un stat polițienesc în România. Nu mai pot lucra cu Codrin în niciun proiect politic pentru că vede politica așa cum nu trebuie”, a declarat Liviu Dragnea pentru Realitatea.